Grenoble élargi encore la piétonnisation de son centre-ville

Depuis le premier juin les secteurs de la place Notre-Dame, de la place Sainte-Claire et de la rue Bayard à Grenoble sont des espaces piétons. Un changement encore difficile à appréhender pour de nombreux automobilistes, en attendant des aménagements plus évidents courant 2022.

Depuis début juin Grenoble a officiellement étendu la piétonnisation de son centre-ville au secteur Place Sainte-Claire / Notre-Dame / Rue Bayard (cf carte). Une piétonnisation aujourd'hui uniquement indiquée par des panneaux que certains ont encore du mal à voir apparemment. Les équipements liés à la circulation seront déposés fin 2021 et les aménagements plus en phase avec la piétonnisation (végétation, assises...) seront fait courant 2022. Une piétonnisation qui entraine son lot d'inquiétudes, voire d'oppositions, même si les espaces piétonniers sont déjà très présents ici.

Le nouvel espace piéton est situé au milieu d'un secteur déjà largement piétonnisé - Grenoble Alpes Métropole

Le secteur concerné est en effet un secteur du cœur historique de la ville où passe le tramway B et où les rues adjacentes sont toutes piétonnes ou presque. Alors finalement dans la rue les premiers échos sont favorables. "Je trouve que c'est une très bonne chose, dit par exemple Florence de Vesvrotte, qui tient une épicerie fine à l'angle des rues Bayard et Gaché, à condition que les gens qui ne sont pas de Grenoble puissent entrer dans la ville, trouver des parkings pour venir flâner dans les rues". Le problème immédiat pour la commerçante c'est aussi "que c'est déjà piéton mais que personne n'est au courant". "Il n'y a pas de panneau très visible ici, poursuit Florence de Vesvrotte, et du coup il y a encore plein de voitures et tous les inconvénients : les piétons se plaignent parce qu'il y a des voitures, les voitures se garent parce que rien n'empêche de se garer, donc il faudrait que ce soit beaucoup plus simple". L'écho est identique chez Claudine, qui habite le quartier. La situation actuelle génère des tensions alors "vivement la vraie piétonnisation" dit-elle, qui lui permettra de profiter au mieux de rues étroites et "où il n'y a pas beaucoup de trottoirs".

Après l'indulgence viendra le temps des verbalisations

Des soucis dont la ville et la métropole se disent "bien conscientes". En réunion publique ce mercredi soir au musée de Grenoble, devant 70 personnes environ, Gilles Namur, adjoint à la nature en ville et aux mobilités et Alan Confesson, maire adjoint du secteur, ont promis au moins des ajouts de signalisation dans un premier temps. Ensuite "passé une certaine indulgence, dit Alan Confesson , le temps que tout le monde assimile les règles - qui a le droit de pénétrer sur le plateau piéton (riverains, commerçants, livraisons, secours...) et qui ne l'a pas - il y aura des verbalisations". "Une zone piétonne c'est une zone piétonne", insistent les élus face à des riverains qui considèrent que vélos, trottinettes et scooters prennent aussi un peu trop leurs aises dans cet espace, au mépris de la sécurité des piétons. Dans ces zones le cycliste est toléré mais doit rouler "au pas". C'est la loi. Les vélos qui sont un des enjeux de la concertation entre des riverains qui souhaitent plus d'arceaux en bas de chez eux et d'autres qui souhaitent voir reléguer ces arceaux en limite de zone, de façon à ce que les cyclistes soient justement moins tentés d'y pénétrer.

Des craintes liées au fonctionnement des commerces

Viennent ensuite des préoccupations très pratiques. Un habitant du secteur juge "idiot" de ne pas pouvoir aller garer temporairement sa voiture en pied d'immeuble l'après-midi "alors qu'il m'arrive d'aller faire des courses l'après-midi". Réponse : "Ce type de restriction existe dans toutes les zones piétonnes, vous pouvez décaler vos courses". La mairie veut limiter les occupations de voiries, y compris par les riverains, en plein milieu d'après-midi pour laisser toute leur place aux flâneurs. Inquiétude également quant au contrôle futur des accès à la zone. A des bornes qu'il faut actionner à chaque passage Gilles Namur préfèrerait la vidéoverbalisation, "moins chère et plus souple pour les riverains, les commerçants et les véhicules de secours". Reste qu'elle n'est pas encore vraiment autorisée en France.

Concernant les commerces, les véhicules de livraison auront bien sûr accès à la zone. Par contre piétonnisation veut dire moins de places de stationnement, y compris dans la rue Voltaire située en bordure de secteur. Elle n'est pas piétonnisée mais perdra tout un côté de stationnement après les travaux de réseaux en cours pour cause d'étroitesse de sa bande de circulation : 2,60 m actuellement alors que les normes de sécurité sont à 3 mètres.

A la crainte exprimée, et classique, d'une perte de clientèle, réponse tout aussi classique d'Alan Confesson : la piétonnisation peut aussi redynamiser le commerce. "Je pense qu'on a des commerçants rue de la République ou place Grenette qui sont tout a fait satisfaits de la piétonnisation et des réaménagements qui ont été faits. L'idée c'est de poursuivre dans cette démarche là pour avoir un centre-ville plus agréable à vivre, où on ait envie de flâner, de déambuler... Et où finalement on a _une envie de consommer qui est différente de celle où on prend son véhicule, on s'arrête en pied de commerce, on charge et on s'en va_. Je pense que le centre-ville peut être vécu autrement que comme ça aujourd'hui".

Un mouvement qui n'est peut-être plus l'apanage des seuls centres-villes. Des quartiers "comme Stalingrad ou la Bajatière, ont porté des demandes en ce sens" indique Alan Confesson. Il y a aussi des grognes de commerçants et d'artisans actuellement à Grenoble face à la piétonnisation occasionnelle "estivale" du cours Berriat et des projets dits "places aux enfants" de piétonnisations temporaires à partir de la rentrée, des rues situées près des écoles, quartier Saint-Bruno notamment.