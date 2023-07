Grenoble : infatigable militant écologiste, Jean Jonot, 89 ans, a quitté notre planète

Enseignant et guide de haute-montagne, Grenoblois d'adoption, Jean Jonot était l'incarnation même du militant de gauche et écologiste, qui avait, chevillé au cœur et au corps, l'amour de la nature et la défense des droits et de la liberté.

Epicurien et infatigable militant écolo

Marié deux fois, père de deux enfants, il aimait la vie et débattre pour partager ses idées. C'est ainsi qu**'en 1982, il participe à la création de Grenoble Ecologie Autogestion, qui deviendra plus tard l'ADES,** Association démocratie Ecologie et Solidarité.

Depuis 1977, il a participé à toutes les campagnes municipales menées par les écologistes à Grenoble, soit en tant que candidat, soit en tant que soutien, ouvrant ainsi, avec d'autres, la voie à EELV qui, en 2014, a pris les rênes de la capitale des Alpes.

De toutes les campagnes municipales sur Grenoble

Il avait aussi co-fondé les Amis de la terre Isère et s'est toujours opposé à ce qu'il appelait les GPI, les grands projets inutiles. Il était contre Superphénix, contre Center Parcs à Roybon, contre le Lyon-Turin, jugeant ce projet trop cher et trop dangereux pour les ressources en eau.

Il avait aussi milité contre l'A51. A cette occasion, il s'était même accroché en haut d'une grue pour bloquer le chantier la future autoroute.

Contre les GPI, les Grands Projets Inutiles

L'un de ses derniers combats avait été de déposer, avec 4 autres citoyens, un recours contre l'élargissement de l'A480 mais cela avait échoué.

C'est le cancer qui l'a emporté le 11 juillet dernier. Ses obsèques auront lieu mardi 18 juillet à 13H30 au centre funéraire de la Tronche.