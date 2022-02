Grenoble : la Tour Perret affiche l'indice de qualité de l'air en couleurs

En 1925, la Tour Perret était un symbole d'un monde qui change et qui allait s'urbaniser fortement, notamment grâce au béton dont elle était un des premiers monuments emblématiques. En 2022, à trois ans de son centenaire, la Tour Perret va faire prendre conscience aux grenoblois que l'enjeu, aujourd'hui, est peut-être dans la maitrise de l'impact qu'a l'être humain et ses actions sur la qualité de l'environnement, et en premier lieu, sur l'air qu'il respire.

Les six couleurs de la Tour Perret

La Tour Perret en vert, indice 2/6 - Auriane Poillet / Ville de Grenoble

Depuis une semaine, la Tour du parc Paul Mistral à Grenoble s'illumine donc le soir aux couleurs de l'indice Atmo de la qualité de l'air, pour le meilleur et... pour le pire. 6 indices atmo différents, 6 couleurs. En espérant passer un message !

La Tour Perret en jaune, 3/6 qualité "dégradée" - Auriane Poillet / Ville de Grenoble

Comment ces couleurs sont choisies

Comment et à partir de quels relevés cet indice est-il calculé ? Les explications de l'organisme Atmo :

"Cet indice est calculé chaque jour par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l’organisme régional de surveillance de l’air, pour l’ensemble de la région. Il définit chaque jour l’état de la qualité de l’air extérieur pour chaque commune. Il est calculé à partir des concentrations de cinq polluants à enjeux : les particules (PM10, PM2,5), l’ozone (O3), le dioxyde d’azote (NO2), et le dioxyde de soufre (SO2). Déjà diffusé au quotidien sur les sites Internet d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, de Grenoble-Alpes Métropole, de la Ville de Grenoble et sur l’application pour smartphone Air to Go, le voilà qui bénéficie d’un nouveau relais d’information de taille : la Tour Perret".

La Tour Perret en orange, 4/6 qualité "mauvaise" - Auriane Poillet / Ville de Grenoble

La Tour Perret en rouge, 5/6 qualité "très mauvaise" - Auriane Poillet / Ville de Grenoble