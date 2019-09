Grenoble : les militants d'Extinction Rebellion bloquent l'A480 pour protester contre son élagrissement

Grenoble, France

Des bouchons à Grenoble sur l'A480 ça n'a rien d'inhabituel...sauf quand ils sont provoqués volontairement. Ce mardi une trentaine de militants du mouvement Extinction Rebellion sont descendus à vélo pour bloquer l'autoroute pendant une vingtaine de minutes au niveau du Pont de Catane. Une action spectaculaire pour protester contre son élargissement. Un chantier déjà en cours depuis mars 2019, et dont la fin est prévue en 2022, mais très décrié par les milieux écologistes qui redoutent l'arrivée massive de voitures et d'émissions de CO2.

L'autoroute a été bloquée une vingtaine de minutes au total © Radio France - Nicolas Joly

Vingt minutes de perturbation

L'image est glaçante : une trentaine de vélos immobiles sur l'autoroute, une voiture qui approche à toute vitesse mais qui heureusement finit par s'arrêter. Très vite un bouchon se forme et le ton monte entre les automobilistes et les manifestants. C'est prévu, explique Anto, l'un des militants d'Extinction Rebellion : "nous avons des peace-keeper, des gardiens de la paix littéralement, qui vont aller parler aux personnes pour leur expliquer notre mouvement, pourquoi ont fait ça et la durée de l'événement."

Une action spectaculaire pour marquer les esprits

Devant les entrées de l'autoroute, d'autres militants tiennent des banderoles et distribuent des tracts © Radio France - Nicolas Joly

Les conducteurs des voitures bloquées n'ont pas l'air très réceptifs au message des militants. Celles qui circulent normalement de l'autre côté klaxonnent parfois en signe de soutien. Le plus important pour Extinction Rebellion c'est surtout de marquer les esprits par ces actions fortes. "On a essayé les pétitions, on a essayé les marches pour le climat et indéniablement, on a rien obtenu. Ce sont des choses à la fois spectaculaires et qui ont un impact sur le système", explique Antonio, un autre militant.