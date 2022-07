Grenoble peut-elle faire mieux en matière de fontaines et points d'eau ?

Ce n'est pas la peine de vanter les "ilots et points de fraicheurs" à longueur de magazine municipal, si c'est pour laisser en berne les fontaines de la ville ! C'est, en ce début juillet et après la vague de chaleur de juin, l'interpellation de plusieurs associations d'habitants dans la capitale, dont Vivre à Grenoble qui a même pointé dit-elle, des incohérences, voire des mensonges dans la communication municipale. "On a un patrimoine qui est vieillissant, sur beaucoup de fontaines emblématiques" répond la mairie, qui dit faire tout ce qu'elle peut.

Des raisons techniques ou sanitaires...

C'est vrai qu'en centre-ville notamment, le non fonctionnement de certaines fontaines interpellent le promeneur. Place Victor-Hugo, place de Gordes ou encore à l'angle d'Alsace Lorraine et de Gambetta les fontaines sont à sec. "Les problèmes sont divers" explique Gilles Namur, adjoint grenoblois à la "biodiversité et la fraîcheur" notamment. Sans entrer dans les détails et sans être exhaustif : "le bassin de Victor Hugo fuit", "la fontaine Notre-Dame est une œuvre d'art en péril", "la fontaine "boule" d'Alsace-Lorraine a été beaucoup vandalisée". Parfois les jets d'eau ne sont pas conçus pour autre chose que le décor et ne supportent pas les usages détournés. C'est le cas des jets d'eau de l'Esplanade Alain Le Ray à la Caserne de Bonne. "Ils sont en circuit fermé et sanitairement ça pose un problème quand des enfants en couche, des chiens, viennent s'y rafraîchir". Et ils en ont pris l'habitude ! "Alors nous sommes dans l'obligation de les arrêter quand il fait trop chaud". Autant de choses qui retardent, empêchent, gênent, la mise en route des points d'eau à la sortie de l'été. "Il faut rappeler aussi, dit Gilles Namur, que les fontaines on ne peut les ouvrir, les tester, qu'à partir de la fin de période froide. Là, cette année, c'est très particulier : _entre les dernières neiges et les périodes de fortes chaleurs on n'a eu que trois semaines avec des équipes qui ont tourné pour essayer de remettre en eau le plus de fontaines possible, le plus rapidement possible_. Ça a traîné parce qu'on a eu beaucoup de difficultés sur chacune des fontaines". Il y a eu aussi un gros souci sur le plan d'eau du lac Jean Verlhac à la Villeneuve, qu'il a fallu traiter en priorité alors que les festivités du 14 juillet grenoblois sont justement prévues dans le parc d'un quartier qui fête ses 50 ans cette année.

Place de Gordes une fontaine "que nous voulons réparer" dit l'adjoint grenoblois Gilles Namur © Radio France - Laurent Gallien

Un plan pluriannuel d'investissement

Si il faut remettre en état alors il faut "un plan fontaines" demande Vivre à Grenoble. En avançant notamment par son président Bruno de Lescure que les "4 millions d'euros du budget com de Grenoble capitale verte européenne 2022", ou encore les "120 000 euros de la piétonnisation du Cours Berriat l'an passé" auraient pu servir à autre chose. Pour Eric de Gulludec, autre membre de Vivre à Grenoble, il y a "le discours d'un côté et la pratique de l'autre, et la pratique c'est que l'on constate qu'il y a beaucoup d'installations qui ne fonctionnent pas, alors qu'on est dans des périodes où il y a de plus en plus d'épisodes de chaleur, où tout le monde n'a pas la chance de partir se mettre au frais au bord de la mer ou à la montagne, alors que la ville de Grenoble n'est quand même pas une ville nécessairement très agréable, l'été enfoncé dans sa cuvette". Il y a de l'argent pour les fontaines et points d'eau répond Gilles Namur. "Il y a un plan pluriannuel d'investissement sur les fontaines et bassins, dont le montant vient d'être porté cette année à 450 000 euros contre 300 000 auparavant". "Nous regardons aussi notre organisation avec un appel peut-être à des prestataires extérieurs pour l'ingénierie et l'entretien notamment parce que ce sont des compétences bien spécifiques..." Sinon il y a là des devis en cours, là encore une consultation des architectes des bâtiments de France, ici des réparations programmées en 2023 et enfin des brumisateurs dégradés qui vont être réparés et remis en service "cette semaine". Bref les choses avancent.

Combien y a-t-il de fontaines, brumisateurs et points d'eau à Grenoble ?

"Sauf que la mairie maquille la réalité en fait, avance Bruno de Lescure, à partir du moment ou on dit qu'il n'y a que dix-sept fontaines, que douze fonctionnent et qu'il y en a trois qui sont en train de se faire réparer parce que la vérité, c'est qu'il y a 40 fontaines !"(voir ci-dessous). " C'est une erreur de communication. Clairement", répond Gilles Namur. "Sur les 40 fontaines dont il est question il y a des vieux bassins, des vieilles fontaines, qui sont complètement abandonnés depuis très longtemps et qu'on ne remettra pas eau, ça c'est clair et net. Parce que parfois il n'y a même plus de circuit d'eau qui arrive". Reste, pour se rafraichir cet été à Grenoble le nombre important de bornes-fontaines Bayard, les fontaines vertes, qui délivrent de l'eau fraîche et potable et qui sont au nombre de 200 réparties dans la ville. Dont seulement "une vingtaine" ne sont pas opérationnelles selon l'élu

Vivre à Grenoble a fait son inventaire des fontaines et reprochent à la mairie de mentir sur leur nombre - Vivre à Grenoble