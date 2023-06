Grenoble sort les grands moyens contre la chaleur

Il commence à faire très chaud à Grenoble. Le thermomètre dépasse les 30 degrés depuis plusieurs jours et la Ville s'organise pour mettre en place des îlots de fraîcheur et s'adapter au changement climatique. Un combat qu'elle mène depuis 2014 via la déminéralisation des sols, la plantation d'arbres ou encore l'installation de brumisateurs.

ⓘ Publicité

Le retour des fontaines

L'été dernier, de nombreuses fontaines à Grenoble ne fonctionnaient pas, en raison de problèmes techniques. En pleine vague de chaleur, ces points d'eau ont manqué aux habitants mais après ce gros couac, tout est en train de rentrer dans l'ordre promet Gilles Namur, adjoint à la mairie notamment en charge de la fraîcheur : "On a fait de nombreuses réparations, on rouvre l'intégralité des fontaines qui fonctionnaient bien mais aussi certaines fontaines emblématiques comme celle de la place de Gordes ou la fontaine "boule" d'Alsace Lorraine qui était fermée depuis longtemps".

En revanche, la fontaine de la place Victor Hugo ne sera pas remise en service avant la fin de l'année car il faut encore réparer des problèmes de fuites. Ensuite, elle sera ouverte toute l'année et non plus seulement l'été car elle ne craindra plus le gel.

200 bornes sont aussi présentes dans toute la ville pour boire de l'eau.

Le bassin aux escargots, dans le parc Paul Mistral de Grenoble, est mis en eau pour lutter contre la chaleur. © Radio France - Louise Buyens

Les cours d'écoles aménagées

Christine Garnier est adjointe à la mairie en charge des écoles. Elle soutient un plan global de végétalisation des cours dans les établissements car "la classe dure plus longtemps que d'habitude, jusqu'au 7 juillet. Et puis il fait chaud en juin et en septembre. Par ailleurs, nos bâtiments d'écoles servent de centre de loisirs pendant l'été". Trois premières cours d'école ont été végétalisées et des points d'eau y ont été installés. Cinq nouveaux établissements vont l'être prochainement. "On installe aussi du mobilier de jardin pour permettre aux enfants de faire des activités dehors et d'être en contact avec la nature".

Des "places aux enfants" sont également installées progressivement devant une dizaine d'écoles grenobloises. Ce sont des espaces piétonnisés et arborés accessibles à tous les habitants du quartier. Le budget annuel de la mairie pour aménager ces places et les cours d'école avoisine les deux millions d'euros, une enveloppe nouvelle mise en place en 2020.

Mise en place d'une charte bâti

Lutter contre le changement climatique et la chaleur passe aussi par la construction et les bâtiments. La mairie de Grenoble a mis sur pied une charte bâti qui comporte des recommandations. "Elle devient une référence pour les constructeurs, les promoteurs et la Ville de Grenoble. Cette charte prend en compte des matériaux qui renvoient la lumière et la chaleur vers le ciel avec des toitures peintes en blanc par exemple, comme cela a été fait à la Bifurk. Elle prévoit aussi la végétalisation sur le bâtiment mais aussi autour", détaille Gilles Namur, adjoint à la mairie en charge de la fraîcheur.

Cette charte sert de guide de bonnes pratiques mais elle n'est pas contraignante. Cependant, la mairie précise que le respect de cette charte fait partie des critères de choix dans les différents concours mis en place par la Ville.