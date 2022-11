Grenoble : un collectif contre la ZFE voiture et pour la gratuité des transports en commun

Ils dénoncent une mesure inefficace du point de vue environnemental et injuste socialement. Le Collectif pour la gratuité des transports en commun de l'agglomération grenobloise appelle à manifester ce mardi 8 novembre à 18h devant le siège provisoire de Grenoble Alpes Métropole, sur la place André-Malraux, contre l'extension de la ZFE, la Zone à faibles émissions, aux voitures individuelles à partir du 1er juillet 2023. À cette date, les véhicules des particuliers dotés d'une vignette Crit'Air 5 ne pourront plus circuler dans les 17 communes du périmètre de la ZFE. En 2024, ce sont les vignettes Crit'Air 4 qui seront bannies ; puis Crit'Air 3 en 2025.

Les plus modestes pénalisés

Cette ZFE serait inefficace selon Michel Szempruch, membre de ce collectif qui réunit des organisations syndicales et des partis de gauche, en raison du coût écologique de la construction de nouvelles voitures pour remplacer les anciennes. Surtout, le dispositif est jugé injuste. "Si on compare la répartition des voitures en critère 5, 4 et 3 et l’indice de pauvreté des communes, il y a un lien très fort, et évidemment les couches les plus populaires, les plus modestes, vont avoir les critères les plus élevés et donc ce sont ces milieux là qui vont être le plus pénalisés par cette mesure" dénonce son collègue Mariano Bona, qui ajoute : "rien que sur les communes concernées, on estime qu'il y a 50.000 véhicules qui devront être mis à la casse d’ici 2025.__" Et pour lui les aides prévues par l'Etat et la Métro seront insuffisantes pour les plus modestes...

Comme son nom l'indique, le collectif préconise plutôt le développement et surtout la gratuité des transports en commun pour réduire les émission de CO 2. Michel Szempruch mise sur l'effet d'entrainement d'une telle mesure. "Il y a 350.000 voitures qui traversent l'agglo pour aller du domicile au travail, dit-il. Nous on pense qu'un pourcentage très important de ces déplacements doivent être dirigés vers les transports en commun, c'est ça l'avenir. Quand on met de l'argent dans la nouvelle rocade, quand on met de l'argent dans les aides aux voitures électriques, etc... Nous on pense que c'est du court terme, et que ça ne résoudra pas les problèmes. Donc il faut que tout l'argent public aille vers un système de transports en commun performant (...). On voit bien par rapport au réchauffement climatique qu'il faut qu'on incite, qu'on encourage, mais pas de manière punitive comme c’est le cas pour la ZFE. On pense que les gens sont intelligents, tout le monde a bien compris qu’il faut faire des efforts, mais par contre il faut proposer aux gens des alternatives qui permettent de vivre mieux."

Dunkerque

Et Mariano Bona de citer l'exemple de Dunkerque : "En 2019 ils ont commencé par faire la gratuité le week-end pour voir ce que ça donnait, et puis après ils ont fait la gratuité totale. Et la gratuité totale avec une amélioration du réseau, c’est un doublement en 2 ans de la fréquentation. Les résultats sont là : c'est un doublement la fréquentation, une amélioration de la qualité, moins d’incivilités dans les autobus, et c’est aussi une autre vision de la ville." Comment financer tout cela? Le collectif se tourne vers l'Etat pour les investissements sur le réseau, et vers les entreprises pour financer la gratuité, parce qu'elles profitent de ces réseaux de transport. "On pense qu’il faudrait augmenter le versement mobilité que paye les entreprises, estime Mariano Bona (...). C'est 2% de la masse salariale aujourd'hui, nous on pense qu'il faut passer au moins à 3%, ce qui permettrait par exemple de financer la gratuité."