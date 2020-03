Greta Thunberg ne participera pas à la marche pour le climat ce vendredi 13 mars à Grenoble

La jeune militante pour le climat annule sa venue en France. Elle ne participera pas aux marches à Grenoble et Paris et évoque des "raisons familiales" sur son compte Twitter.

Greta Thunberg ne viendra pas à la marche pour le climat organisée à Grenoble ce vendredi 13 mars. Elle annule aussi sa venue le lendemain à Paris. Sur son compte Twitter, la jeune Suédoise évoque des "raisons familiales". Elle était pourtant très attendue depuis l'annonce de sa venue le 28 février dernier, par le collectif Youth For Climate (la jeunesse pour le climat). "J'espère revenir en France le plus vite possible", explique la militante dans son Tweet.