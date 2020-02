Greta Thunberg est annoncée à Grenoble pour la marche pour le climat du 13 mars

Greta Thunberg a initié le mouvement mondial des jeunes avec le climat il y a plus d'un an

Greta Thunberg, l'adolescente militante suédoise devenue l'un des symboles de la lutte contre le réchauffement climatique, manifestera à Grenoble le 13 mars. Elle a été invitée par la branche grenobloise du mouvement "Friday for Future", le mouvement des lycéens pour le climat qu'elle a lancé il y a un an. Vendredi 13 mars, ça sera la cinquième grande journée de mobilisation mondiale de ce mouvement. La manifestation sera "pour la justice écologique et sociale de Grenoble" annoncent les lycéens. Évidemment, cette marche n'est pas réservée aux lycéens mais elle est ouverte à tous.

Mathys, 17 ans, fait partie du mouvement "Fridays for Future Grenoble". C'est l'un des organisateurs de la venue de Greta Thunberg : "Un des membres du groupe local la connaissait personnellement et elle a accepté de venir à Grenoble. Le 13 mars, ça serale premier anniversaire du mouvement, en même temps ça coïncidait avec les élections municipales deux jours plus tard. Malgré notre caractère apartisan, on voulait avertir que c'était _une échéance électorale sur laquelle il y avait moyen de faire bouger des choses_.... Et la venue de Greta dans la manifestation, ça devrait amener plus de monde."