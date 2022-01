Grève des éboueurs à Marseille : "des centaines de tonnes de déchets vont se retrouver dans la mer"

C'est spectacle auquel personne n'a envie d'assister à Marseille. Aux tonnes de déchets entassées dans les rues depuis 13 jours s'ajoute le paramètre "vent" ce lundi matin. De fortes rafales sont attendues en Provence et risquent de faire d'importants dégâts jusqu'à pousser les déchets dans la mer. L'association "1 déchet par jour" de défense de l'environnement lance un cri d'alerte sur France Bleu Provence face à une situation qui semble s'enliser.

Ce sont des centaines et des milliers de tonnes de déchets qui risquent de se retrouver dans la mer, vous n'êtes pas sans savoir que les Marseillais sont férus de poisson alors quand on mange des poissons qui sont nourris aux déchets cela risque de poser quelques problèmes de santé publique - Adrien Piquera

Dans une pétition en ligne l'association s'adresse directement à la présidente de la Métropole Martine Vassal pour lui demander d'agir au plus vite. Une pétition signée par près de 27.000 personnes ce lundi matin pour appeler également à une grande journée de mobilisation le 13 février à la Bonne Mère "Le plus grand des ramassages : Love Ta Bonne Mère".

On l'impression de ne pas être écoutés. A chaque fois les associations sont là, ramassent les déchets sur le littoral, ça fait des superbes images à la télé et derrière il n'y a rien qui bouge. On a l'impression qu'on découvre que le vent transporte les déchets en mer et on reproche à la Métropole c'est de ne rien faire de concret pour empêcher les déchets de finir en mer