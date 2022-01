Grève des éboueurs à Marseille : une pétition lancée pour une autre gestion des déchets

Alors que le conflit s'enlise entre le syndicat Force Ouvrière et la Métropole à propos de la grève des éboueurs à Marseille, une pétition a été lancée en ligne pour demander à la présidente de la Métropole Martine Vassal une meilleure gestion de déchets.

La grève continue et les poubelles s'entassent à Marseille, ici à proximité du lycée Marie Curie (13e).

La ville de Marseille subit sa 3e grève des éboueurs en quatre mois et depuis une semaine les montagnes de déchets ne cessent d'augmenter. Le dialogue semble fermé entre le syndicat Force Ouvrière (le seul mobilisé sur cette grève) et la Métropole. Mais en attendant c'est encore un paysage désolant qui habite la ville avec le risque d'une catastrophe écologique et sanitaire.

Pour en finir avec ce fléau et face à l'urgence, une dizaines d'associations de défense de l'environnement dont "1 déchet par jour" ont décidé de lancer une pétition en ligne pour demander une meilleure gestion des déchets à Marseille. Dansl une lettre ouverte adressée à la présidente de la Métropole, ils demandent d'agir au plus vite pour l'environnement.

Tranquillement, les conditions d’un écocide sont en train de se remettre en place : amoncellement de déchets aux abords des bacs, déchets diffus le long des caniveaux - (extrait de la lettre adressée à Martine Vassal)

Les auteurs demandent l'organisation d'assises de la propreté afin de mettre fin à ces problèmes écologiques récurrents à Marseille. Elles souhaitent que Marseille se transforme "en la capitale de la transition".

Saisissons-nous de cette crise pour nous relever plus forts. Agissons pour que Marseille devienne la capitale de la transition, à commencer par une gestion des déchets efficiente et non pas contraignante.

La pétition en ligne lancée le 21 janvier dernier a recueilli à ce jour 3.471 signatures. Elle est disponible sur la plateforme change.org.

