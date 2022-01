Grève des éboueurs : Toulouse Métropole propose au moins onze jours de congés pour compenser le fini-parti

Quand est-ce que les poubelles finiront de s'entasser dans les rues de Toulouse ? Depuis le 15 décembre, les éboueurs de la métropole sont en grève pour protester contre la fin du fini-parti. Ce système permet aux éboueurs de quitter le travail dès leur tournée terminée. Pour la métropole, il incite les agents à aller plus vite et à se mettre en danger. Elle a décidé d'y mettre fin.

Depuis les éboueurs réclament d'autres avantages. Les négociations bloquent sur le nombre de jours de congés en compensation. Ce mardi matin, Vincent Terrail-Novès, vice-président de Toulouse Métropole en charge de la propreté et des déchets, propose au moins onze jours. Il était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin.

Les négociations avec les éboueurs se sont arrêtées le 21 décembre. On a l'impression que vous avez laissé la situation se dégrader.

Le 21 décembre, les négociations se sont arrêtées parce que l'intersyndicale a fait des propositions en nombre de jours de sujétion, c'est-à-dire le nombre de jours de droits de congés supplémentaires en plus des congés classiques, pour compenser la pénibilité et le fait qu'on les faisait travailler plus longtemps.

Et donc le 21 décembre, il y a eu une proposition qui a été rejetée par la métropole. Il était convenu que les organisations syndicales revenaient vers les agents avant de nous faire de nouvelles propositions. Elles pouvaient revenir vers nous le 24 décembre, ce qu'elles n'ont pas fait. Sinon, il était convenu que nous nous reverrions à la rentrée et nous y sommes actuellement.

Un mot quand même sur le constat. On voit que les poubelles sont ramassées au centre ville, mais c'est la catastrophe, par exemple aux Minimes. Vous assumez d'avoir donné la consigne de préserver certains quartiers vitrine de la ville ?

Absolument pas. Pourquoi il y a cette différence ? Tout simplement parce que le centre ville est ramassé par le dépôt du Raisin, qui pour l'instant n'était pas concerné par le mouvement de grève. Voilà pourquoi, sur le centre ville, vous avez pu avoir l'impression qu'il y avait un ramassage qui a été fait, à la différence d'autres quartiers.

Ces éboueurs demandent, pour compenser la fin du fini parti qui va les faire travailler deux heures de plus chaque jour, des jours de compensation. Ils en demandent 34. Êtes-vous prêt à leur accorder ces 34 jours ?

34, nous leur avons clairement dit que c'était trop. Nous avons la police municipale à Toulouse, qui est à onze jours pour compenser la pénibilité. Et 34, c'est trop éloigné du 11. Nous en avons proposé 7 et je pense que la vérité doit se situer entre ces 11 et ces 34. Quelque chose autour de 11, ça peut être discuté dans les négociations de demain.

Vous n'irez pas au delà des 11 jours de compensation ?

Je ne vous dis pas que nous n'irons pas au delà des 11 jours. Je vous dis qu'il faut que nous soyons aux alentours des 11 jours et qu'en tout cas, 34, c'est trop éloigné.

Au delà de ces jours de compensation, quels efforts la métropole a déjà fait ?

Il y a eu plusieurs négociations et donc on a avancé sur un certain nombre de sujets pour compenser cette pénibilité. On a répondu favorablement à la qualification et la valorisation des chauffeurs qui sont chef d'équipe. On a répondu favorablement également à l'extension d'une prime d'intéressement à l'ensemble des dépôts. On a répondu favorablement également à l'intégration prioritaire des 30 contractuels que nous avons pour remplacer les 30 futurs départs à la retraite. On a travaillé également sur la valorisation les samedis et jours fériés.

Il y a un certain nombre d'éléments qui ont avancé sur les négociations précédentes et il nous reste maintenant à converger sur ces fameux jours de sujétion qui aujourd'hui, font blocage.

J'ai confiance dans le fait qu'en faisant des efforts les uns et les autres, nous puissions arriver à un accord. Il faut simplement que ce nombre de jours de sujétion soit juste, équilibré et acceptable par rapport aux autres services de la métropole.

Il y a 70 % à 90 % de grévistes selon l'intersyndicale. Vous confirmez ces chiffres ?

Pas tout à fait, il n'y en a pas autant. Il y en a un certain nombre qui suffit à perturber le service. Nous avons, sur 250 agents qui sortent quotidiennement, entre 80 et 100 grévistes, voire 110 certains jours. Il suffit que parfois, dans les équipages, vous ayez un chauffeur en grève et ça suffit à bloquer les quatre agents qui travaillent. C'est la raison pour laquelle il y a ces perturbations importantes. Mais on n'a pas 80 à 90 % de grévistes.

Vous avez fait appel à des sociétés privées pour assurer le ramassage des poubelles. Combien coûte cette grève à la métropole ?

Pour l'instant, nous ne l'avons pas chiffré parce que nous sommes plus préoccupés par l'issue de ce mouvement et la volonté de sortir de cette crise que par l'équilibre financier. Il y a effectivement des compensations avec des prestataires extérieurs auxquels nous faisons appel pour faire des collectes ciblées ici ou là en fonction des signalements.

Cela reste très, très limitée parce que les prestataires privés n'ont pas la capacité à remplacer l'ampleur du ramassage que nous avons sur tout le territoire métropolitain. Ce sont donc des actions très ponctuelles et très ciblées.