VIDÉOS - Grève mondiale pour le climat : la jeunesse mobilisée en masse dans toute la France et à travers le monde

Des milliers de jeunes manifestent vendredi en France à Paris, au Mans, à Reims, Lyon, Nantes, Toulouse Annecy et des dizaines de milliers dans le monde pour ce qui s'annonce comme la plus grande mobilisation jamais organisée. Objectif : appeler les adultes à agir contre la catastrophe climatique.

De Paris à Lyon en passant par Nantes et Toulouse

Des rassemblements ont eu lieu ou sont en cours aux quatre coins de la France notamment à Paris où 9.400 personnes défilent au départ de la place de la Nation.

Des jeunes ont aussi défilé au Mans, à Reims, Bordeaux, Rennes, Lyon, Nantes, et d'autres commencent à Toulouse et Annecy.

Des centaines de personnes marchent aussi à Lyon, des dizaines sont rassemblées sur le parvis Neptune à Nantes, et des rassemblements commencent à Toulouse et à Annecy.

Ce vendredi matin, 850 personnes ont défilé à Tours, 350 à Clermont-Ferrand, entre 300 et 400 à Bayonne, 300 à Pau, 300 à Châteauroux, des centaines aussi à Bourges, ils étaient plus de 250 à Saint-Etienne, des centaines à Rouen, 220 à Rodez, à Montpellier et à Brest.

Alors que les scientifiques ont encore aggravé leurs prévisions sur le réchauffement climatique, plusieurs associations de défense de l'environnement ont appelleé les citoyens à se mobiliser massivement vendredi et samedi pour faire pression sur l'exécutif.

