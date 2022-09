Grippe à aviaire en Bretagne : "une épidémie inédite" selon l'Office français de la biodiversité

Ces dernières semaines la grippe aviaire progresse en Bretagne et les oiseaux de mer sont touchés de plein fouet. On fait le point avec Hervé Duvallet, technicien de l'environnement à la direction régionale de l’Office français de la biodiversité en Bretagne.

Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe aviaire gagne du terrain en Bretagne et elle décime les oiseaux sauvages comme les goélands argentés et les Fous de Bassan. En cette saison, c'est inédit selon l'Office français de la biodiversité. Technicien de l'environnement à la direction régionale de l'OFB, Hervé Duvallet est intervenu sur France Bleu Armorique ce vendredi matin.

à lire aussi La grippe aviaire décime les oiseaux de la réserve naturelle des Sept-îles en Bretagne

France Bleu Armorique : Les oiseaux sauvages victimes de la grippe aviaire en cette saison, c'est inédit ?

Hervé Duvallet : C'est totalement inédit. Nous avions l'habitude à l'Office français de la biodiversité de gérer ce genre de situation sur les périodes automne hiver. D'ailleurs, nous avions géré ce genre de situation lors des deux hivers précédents. Les oiseaux touchés étaient plutôt des oiseaux migrateurs, les oiseaux qui arrivaient sur nos côtes soit en hivernage, soit de passage. Et là, effectivement, on est dans une situation inédite parce que cette situation se déroule au cœur de l'été. On voit que l'épidémie progresse. Elle est également nouvelle parce qu'elle touche une espèce nouvelle qui est le Fou de Bassan.

à lire aussi Grippe aviaire : des restrictions pour les éleveurs de volailles dans une partie du Morbihan

France Bleu Armorique : Vous l'expliquez comment?

Hervé Duvallet : Alors aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse parce qu'effectivement, c'est une situation qui est nouvelle. Nouvelle pour sur la période, nouvelle sur l'espèce. Avec nos scientifiques, nos vétérinaires à l'Office français de la biodiversité et ceux de l'Agence nationale sanitaire pour l'alimentation et l'environnement, nous travaillons sur le sujet mais nous n'avons pas encore de réponse malheureusement.

France Bleu Armorique : Une souche du virus a muté ?

Hervé Duvallet : En fait, on est sur une souche qui est la souche H5N1. Les espèces les plus touchées à l'automne dernier étaient les oiseaux migrateurs, plutôt les canards et les échassiers. Là, c'est la même souche qui touche les Fous de Bassan et les goélands argentés. Mais elle a quelque peu évolué et c'est peut-être la raison qui fait que les Fous de Bassan sont touchés en grande quantité.

à lire aussi Côte d'Emeraude : des cas de grippe aviaire hautement pathogène détectés

France Bleu Armorique : On le sait, les oiseaux sauvages transmettent la grippe aviaire dans les élevages. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter actuellement ?

Hervé Duvallet : Je dirais non parce qu'en fait toutes les mesures nécessaires sont prises par les services de l'État. Et il faut savoir qu'en matière de faune sauvage, c'est l'Office français de la biodiversité qui gère cette situation sanitaire. Au niveau des élevages, ce sont les directions départementales de protection des populations. Elles prennent des dispositions pour éviter qu'un maximum d'élevages soient touchés.

France Bleu Armorique : On le rappelle, le virus n'est pas dangereux pour l'homme mais si on trouve des oiseaux sauvages, sur une plage, par exemple, il ne faut surtout ne pas les toucher...

Hervé Duvallet : Il y eu des cas de transmission à l'homme et c'est pour ça que l'organisation mondiale de la santé est très présente sur le sujet. Par contre, effectivement, je vous confirme que la souche que nous avons en ce moment, cet été, et que nous avions ces dernières années, n'a pas posé de souci. Après, effectivement, pour éviter la propagation de la maladie, le meilleur des réflexes c'est de ne pas toucher les oiseaux.