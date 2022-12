Grippe aviaire : 17 communes autour d'Arles concernées par une zone de contrôle

Dix-sept communes des Bouches-du-Rhône autour d'Arles sont désormais concernées par la zone de contrôle temporaire mise en place par la préfecture suite à la découverte d'un cygne infecté par le virus de la grippe aviaire sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon.

Les communes concernées sont : Barbentane, Boulbon, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières, Eyragues, Graveson, Maillane, Molleges, Noves, Orgon, Plan d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol, Saint-Remy-de-Provence, Tarascon et Verquieres.

Dans ces communes, tout détenteur de volailles et/ou d’oiseaux domestiques ou non domestiques doit se déclarer, pour les particuliers auprès des mairies et pour les professionnels auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Les professionnels doivent réaliser une mise à l’abri adaptée de leurs animaux. Les particuliers propriétaires de volailles et d’oiseaux doivent les maintenir en claustration ou sous filet afin d’éviter tout contact avec les oiseaux de la faune sauvage. L’alimentation et l’abreuvement doivent se faire à l’abri.