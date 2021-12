Un deuxième foyer d'infection de grippe aviaire a été détecté dans le département à Came au Pays Basque confirme ce mercredi la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Tous les canards ont déjà été abattus.

Came

Grippe aviaire : deuxième foyer confirmé dans les Pyrénées-Atlantiques à Came

Un deuxième foyer d'infection de grippe aviaire a été identifié dans les Pyrénées Atlantiques. Après un premier cas ce lundi à Came, c'est dans ce même village qu'a été découvert le deuxième. Dans un premier temps suspecté, ce deuxième cas a été confirmé par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques ce mercredi. Tous les canards ont été abattus. Ce week-end, 1.800 canards avaient été abattus après la découverte du premier foyer.

Dans le cadre de ces abattages, et pour protéger les autres élevages, la préfecture a mis en place une zone réglementée dans 16 communes du département, avec des périmètres de 3km de protection et de 10km de surveillance autour des élevages infectés. La préfecture indique que ce virus "H5N1 est très contagieux", tout en précisant qu'il n'est pas transmissible à l'homme et que la consommation de viandes, foie gras ou œufs ne présente aucun risque.

La préfecture indique qu'il n'y a pour l'heure aucune autre suspicion de cas dans le département.