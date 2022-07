Grippe aviaire : difficile de contenir un virus qui touche des espèces sauvages selon un ornithologue samarien

"Ça nous étonne parce que les virus grippaux sont des virus d'hiver. Et là, il frappe en plein printemps et en pleine période de nidification", explique Philippe Carruette, ornithologue au parc du Marquenterre sur la commune de Saint-Quentin-en-Tourmont. Ce spécialiste des oiseaux s'inquiète de cette grippe aviaire alors que de nouveaux cas ont été confirmés sur la côte picarde, poussant la préfecture de la Somme à étendre la zone de contrôle temporaire à quinze communes du département.

"La zone de contrôle temporaire (ZCT) sera maintenue au moins jusqu’au 15 juillet 2022", indique d'ailleurs la préfecture dans son dernier communiqué publié il y a quelques jours. "Les oiseaux marins sont des espères qui ont peu d'anticorps puisqu'ils ne sont pas amenés à croiser des virus en milieu marin. Ils sont donc plus vulnérables sachant qu'ils vivent par en colonies, parfois même les uns sur les autres ce qui accélère la contamination", poursuit Philippe Carruette.

"La principale contamination se fait par les crottes" — Philippe Carruette, ornithologue samarien

Une épizootie (ndlr : épidémie animale) difficile à contenir et contrôler puisqu'elle touche des animaux sauvages. "On ne peut pas les vacciner comme on pourrait le faire dans des zoos ou des élevages", détaille Philippe Carruette. "Par contre, on peut et on doit contrôler ce qu'il se passe, ramasser les cadavres pour éviter les contaminations", poursuit-il. "On voit que ça diminue un peu mais j'espère que ça ne se diffusera pas aux espèces vivant dans les terres. L'homme n'est pas obligé d'intervenir tout le temps mais il se doit de comprendre comment les virus évoluent", termine-t-il.

Les communes concernées par la "zone de contrôle temporaire", y compris le domaine public maritime au droit de ces communes

Ault

Brutelles

Cayeux-sur-Mer

Favières

Fort-Mahon-Plage

Lanchères

Pendée

Le Crotoy

Mers-les-Bains

Quend

Rue

Saint-Quentin-en-Tourmont

Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly

Saint-Valery-sur-Somme

Woignarue

Mesures spécifiques applicables dans la "zone de contrôle temporaire"

Toutes les volailles, y compris les volailles de basses-cours, ainsi que tout autre oiseau captif, doivent être maintenus en permanence à l’intérieur de bâtiments ou sous filet



Aucune volaille vivante et aucun oiseau captif ne doit sortir des exploitations, commerciales ou non commerciales. Des dérogations seront possibles , après accord de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Somme, principalement dans le cadre d’un transfert direct vers un établissement d’abattage



, après accord de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Somme, principalement dans le cadre d’un transfert direct vers un établissement d’abattage Les mouvements de personnes, d’animaux domestiques, de véhicules au sein des exploitations (commerciales ou non) doivent être limités au strict nécessaire



La vente directe à la ferme des volailles abattues et des produits qui en sont issus est interdite. Les éleveurs peuvent toutefois poursuivre leur activité commerciale par une vente directe aux consommateurs sur les marchés de plein air locaux



Les éleveurs peuvent toutefois poursuivre leur activité commerciale par une vente directe aux consommateurs sur les marchés de plein air locaux Durant la période de maintien de cette ZCT, une surveillance accrue de l’avifaune sera réalisée



Il est enfin demandé d’éviter tout contact avec les oiseaux sauvages

Cette mesure pourra être levée "si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas ne survient dans la faune sauvage", indique encore la préfecture de la Somme.