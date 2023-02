Grippe aviaire en Alsace : le Territoire de Belfort se protège

" La présence du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmée sur une mouette retrouvée morte, à Bréchaumont dans le Haut Rhin ce jeudi 16 février". C'est ce qu'annonce la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué. Bréchaumont est une commune du Sundgau située aux portes du Territoire de Belfort. Ce virus, qui circule activement en Europe par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs ou parmi la faune sauvage autochtone, est particulièrement contagieux et pathogène pour les oiseaux, poursuit la préfecture qui a décidé de mettre en place une zone de contrôle temporaire sur l'ensemble du département.

Des mesures de protection

Cette zone de contrôle va permettre de protéger les élevages de volailles de potentielles contaminations par la faune sauvage. Les oiseaux captifs seront notamment mis à l'abri et les élevages feront l'objet d'une surveillance renforcée (analyses de laboratoires). Les activités de chasse de gibier d’eau et de gibier à plumes devront également être adaptées. La zone de contrôle "pourra être levée après un délai de 21 jours si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas n’est survenu dans la faune sauvage libre. Dans le cas contraire, elle sera maintenue jusqu’à stabilisation de la situation", précise le communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort.

Vigilance et surveillance

La préfecture invite la population à signaler toute mortalité d'oiseaux sauvages dans cette zone en appelant l’antenne départementale de l’Office français de la biodiversité au 03.84.54.68.15 (disponible 7 jours sur 7). Elle tient à rappeler que la consommation de viande, de foie gras et d’œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’homme.