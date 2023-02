Grippe aviaire : la zone de contrôle étendue à l'ensemble du Haut-Rhin

Pour faire face à la circulation de la grippe aviaire sur le territoire, la préfecture du Haut-Rhin annonce que la zone de contrôle temporaire est étendue à toutes les communes du départements le 23 février.

Cette zone de contrôle s'étendait d'abord dans un rayon de 20 kilomètres autour de la commune de Village-Neuf, après la découverte d'un cadavre de cygne victime de l'influenza aviaire. Elle avait ensuite été étendue un mois plus tard après l'infection d'un mouette rieuse à Mulhouse. De nouveaux cas - principalement des mouettes - ayant été découverts durant les derniers jours, la préfecture a décidé d'élargir le périmètre de contrôle à l'ensemble du département.

Confinement des volailles et mesures de prévention

Cela implique que les mesures destinée à protéger les élevages de volailles et d'oiseaux captifs sont obligatoires dans toutes les communes du département. Les oiseaux domestiques doivent également être mis à l’abri de tout contact avec la faune sauvage. Pour les éleveurs, cela implique notamment le confinement des volailles et d'importants moyens de désinfection pour éviter que le virus ne décime leur élevage.

Les rassemblements d’animaux, sauf dérogation, sont interdits. La préfecture rappelle qu'il est recommandé d'éviter les bords d'étangs, les mares et les rivières où stationnent les oiseaux sauvages. Les oiseaux retrouvés morts ou malades doivent être signalés en mairie pour qu'ils soient évacuer par les services de l'État. Cette zone de contrôle est temporaire et sera levée quand on ne détectera plus de nouveau cas et que les élevages ne courront plus de risques, précise la préfecture.

Le virus ne peut pas se transmettre à l'homme. La consommation de produit à base de volailles n'est pas dangereux pour la santé.