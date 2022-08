Grippe aviaire : les restrictions élargies à tout le Morbihan

Alors que deux premières zones de contrôle temporaires avaient mises en place près de Lorient et Treffléan, la préfecture du Morbihan a élargit la zone de surveillance à tout le département. En cause, la rapide circulation du virus.

Le préfet du Morbihan élargit la zone de vigilance “Influenza aviaire” à tout le département. Deux zones de 5 kms autour de Lorient et de Treffléan avaient déjà été mises en place fin juillet, après 2 cas confirmés sur des goélands. Mais le virus circule vite. "Sa circulation ne se limite pas à la bande côtière et touche toutes les espèces d’oiseaux sauvages", explique la préfecture.

Plusieurs cas sont détectés chaque semaine. Alors pour protéger les élevages domestiques, tous les volatiles doivent donc être confinées. "Les éleveurs doivent donc impérativement mettre leur volaille à l’abri, et réaliser à l’aide d’autocontrôles, une surveillance renforcée de leur élevage pour détecter le plus tôt possible la présence du virus." Les propriétaires de basse-cour doivent enfermer leurs volailles ou les protéger à l’aide de filets. Cette mesure est déclinée sur les 3 autres départements bretons, également très touchés.

Si vous découvrez des cadavres d’oiseaux sauvages ou d’oiseaux malades, il faut le signaler à la mairie la plus proche ou directement à l’Office français de la biodiversité qui peut être joint 7jours/7 au 02 97 47 02 83.