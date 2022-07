Grippe aviaire : le littoral manchois placé sous surveillance

La grippe aviaire s'étend dans la Manche. Après de premiers cas signalés début juin dans les secteurs de Cherbourg, Montmartin-sur-mer et Saint-Vaast-la-Hougue, plusieurs goélands argentés ont été retrouvés morts cette semaine sur les côtes de la Manche. La préfecture a donc un pris un arrêté ce 9 juillet pour mettre en place une zone de surveillance.

Cet arrêté, qui concerne la presqu'île du Cotentin et le reste du littoral jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel, vise à éviter la propagation du virus aux élevages et basses-cours. Les goélands contaminés ont en effet été découverts dans ces zones, à Pirou, Saint-Vaast-la-Hougue, Ponts-sous-Avranches, Urville-Nacqueville et Saint-Sebastien-de-Raids.

Mise à l'abri des volailles

Plusieurs mesures sont par ailleurs prises dans la zone de surveillance, dont l'interdiction des rassemblements d'oiseaux (lors de foires ou de concours), la mise à l'abri des oiseaux captifs et des volailles dans les élevages, ainsi que l'interdiction d'introduire du gibier à plumes dans le milieu naturel. La préfecture rappelle également d'appeler la mairie concernée en cas de découverte d'un cadavre de volatile, et qu'il est fortement déconseillé d'y toucher.

L'arrêté pourra être levé dans 21 jours, "si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas ne survient dans la faune sauvage", précise la préfecture de la Manche dans un communiqué.