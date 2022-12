Lors du précédent événement, la préfecture de la Loire avait décidé de mettre en place une zone de contrôle temporaire autour du lieu où aveint été trouvés les deux cygnes. Rebelote avec donc cet animal malade, découvert mercredi.

C'est le même dispositif que met en place la Préfecture de la Loire pour tenter d'empêcher la propagation du virus de l'IAHP, l’influenza aviaire hautement pathogène.

Une zone de contrôle temporaire a été définie. Elle fait 20km de rayon autour du lieu de découverte de l’oiseau infecté et elle comprend 104 communes dans le secteur de Montbrison et Feurs. Ce dispositif vient s'ajouter aux mesures déjà prises par l'Etat le 11 novembre dernier. Date depuis laquelle toutes les volailles doivent déjà être mises à l’abri dans cette période de baisse des températures et d'activité migratoire des animaux sauvages.

La Préfecture indique donc que la mise à l'abri doit être renforcée, tout comme la surveillance des élevages...

Enfin, ce conseil qui vaut pour tout le monde : éviter de fréquenter les zones humides : les bords des étangs, les mares et les rivières où stationnent les oiseaux sauvages, même s'ils ne sont pas là.

Les communes concernées