Grippe aviaire : vigilance renforcée sur l'Ile d'Oléron après la découverte de cadavres de fous de Bassan

Les deux cadavres d’oiseaux marins ont été retrouvés à quelques jours d’intervalle à Saint-Georges-d’Oléron et à Dolus-d’Oléron. Des mesures de prévention et de protection renforcées sont donc appliquées afin de protéger les oiseaux sauvages, domestiques et les oiseaux d’élevages. À ce titre, le préfet de la Charente-Maritime, Nicolas Basselier, a étendu à l'ensemble de l’Île d'Oléron la zone de contrôle temporaire (ZCT) instaurée depuis le 12 août dernier.

Cette zone intègre désormais les huit communes de l’Île d'Oléron : La Brée-les-Bains, Saint-Georges-d’Oléron et Saint-Pierre-d’Oléron, Le Château-d’Oléron, Dolus-d’Oléron, Le Grand-Village-Plage, Saint-Trojan-les-Bains et Saint-Denis-d’Oléron, pour une durée minimale de 21 jours.

Isolement des oiseaux d'élevages

L’entrée en vigueur de la zone de contrôle temporaire (ZCT) s’accompagne de plusieurs mesures et restrictions :

Le recensement de tous les lieux de détention de volailles, exploitations commerciales ou non commerciales, et d’autres oiseaux captifs. Des visites vétérinaires doivent être menées sans délai pour contrôler l’état de santé des oiseaux et le respect des mesures de biosécurité.

Les oiseaux des élevages doivent être isolés : les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus en claustration, afin d’interdire les contacts potentiels avec les oiseaux sauvages. Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire (augmentation de la mortalité, baisse importante dans les données de production) est immédiatement signalée à la Direction Départementale de la Protection des Populations par le détenteur ou le vétérinaire.

Ces mesures s’appliquent aux élevages d’exploitation ainsi qu’à tous les particuliers.

La consommation de viande, foie gras et œufs, et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volailles, ne présente pas de risque pour l’homme. En complément de ces mesures, le préfet appelle à une vigilance renforcée en matière de biosécurité de tous les acteurs, professionnels ou particuliers, pour prévenir la transmission du virus entre espèces, notamment via le matériel et les moyens de transport.

Que faire si je trouve un oiseau mort ?

La surveillance est renforcée dans la faune sauvage, notamment les oiseaux.

• Ne pas toucher le cadavre et noter le lieu de découverte (si possible le géolocaliser)

• Téléphonez au 05 46 74 75 20 (service départemental de l’Office français de la biodiversité - OFB) ou au 05 46 59 14 89 (Fédération des chasseurs de Charente-Maritime).

Qu’en est-il de la chasse ?

La chasse est autorisée, mais des mesures d’hygiène et de biosécurité (limitation du nombre d’appelants, interdiction de visiter des élevages pendant 48 heures...) sont imposées, visant à réduire le risque de transmission du virus aux animaux domestiques et d’élevages.

L’ensemble des mesures en vigueur est disponible sur le site Internet de la préfecture de la Charente-Maritime.