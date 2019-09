Gros incendie à Bédenac dans le sud de la Charente-Maritime

Plus de 60 hectares ont déjà brûlé à Bédenac au sud de la Charente-Maritime. 108 sapeurs-pompiers sont déjà sur place dont des renforts des départements voisins.

Bedenac, France

Un incendie de forêt est en cours à Bédenac, dans le Sud de la Charente Maritime. L'alerte a été donnée vers 15 heures 30. Une soixantaine d'hectares ont déjà brûlé. Une maison a été évacuée. Une route est coupée, la départementale 158.

Huit groupes de sapeurs pompiers sont sur place, avec une trentaine de camions. Des renforts sont arrivés des départements limitrophes, de la Gironde et de la Charente. Un feu compliqué à traiter en raison de la sécheresse et du vent encore très présent en cette fin d'après midi avec des rafales à plus de 40 km/h de Nord, Nord Ouest.