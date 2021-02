Groseille la vache égérie du salon régional de l'agriculture vient de l'Avesnois

Pas de shampoing ou de brossage particulier pour ce salon, mais la ruminante n'en est pas moins une star, notamment parce que c'est la meilleure productrice de lait du troupeau, une belle performance quand on a une centaine de concurrentes ! et puis la vache de 700 kilos pour 1m40 avec ses grands cils a un bon caractère pour passer sous les flashs des photographes même s'il y en a moins qu'à Paris explique Gilles Druet l'éleveur de Saint-Aubin

Groseille qui est donc la digne héritière d'Eminence qui coule des jours heureux dans le troupeau, "tout va bien pour elle" assure Gilles Druet qui ajoute qu'elle a donné naissance à des jumeaux cet hiver.

La vache égérie du salon 2019 avait eu quelques retombées

On a fait quelques foires et les gens nous reconnaissaient tout de suite et venaient nous féliciter et puis à la ferme on a vendu un petit peu de veaux et de génisses. Je suis content parce qu'il y a 2 éleveurs qui ont trouvé une vocation avec la Bleue du Nord