Guebwiller : bientôt un pont aérien en corde, pour éviter que les écureuils se fassent écraser

Les écureuils sont nombreux et sont en danger à Guebwiller

Sauvons les écureuils ! C'est le maitre-mot à Guebwiller. La commune du Florival lance un appel aux dons pour financer l'installation d'un Ecuroduc : un pont aérien en corde, pour permettre aux écureuils de circuler en hauteur entre deux parcs. Ils éviteront ainsi de se faire écraser.

Une dizaine d'écureuils écrasés à Guebwiller

Depuis une dizaine d'années, une dizaine d'écureuils ont péri. Pour éviter cette hécatombe, une cagnotte est donc lancée avec pour objectif de récolter 3.000 euros. Le coût total est de 7.600 euros. Cette initiative est soutenue par la Fondation du patrimoine.

L'association Cohab est chargée d'installer l'écuroduc © Radio France - Guillaume Chhum

"Les écureuils naviguent entre deux parcs séparés par une route et ils sont en danger. Ils peuvent-être écrasés par les automobilistes," détaille Camille Cardey-Page, la responsable environnement et cadre de vie à la mairie de Guebwiller. Elle a fait appel à l' association montpelliéraine Cohab spécialisée dans l'installation d'Ecuroduc .

Un pont aérien en corde pour protéger l'écureuil roux

Ce chantier sera réalisé en septembre, par l'association montpelliéraine Cohab, qui a déjà apporté ses solutions techniques dans 26 villes françaises, pour aménager des structures permettant de protéger la faune sauvage en milieu urbain.

Il faut protéger l'écureuil roux ! © Radio France - Guillaume Chhum

"Cette installation à plus de 7 mètres de hauteur va permettre aux écureuils de traverser d'arbre en arbre par un pont en corde, pour ne plus se faire écraser. L'écureuil roux est un animal protégé et il y en a de moins en moins en ville, d'où la nécessité de faire attention à lui", argumente Lucie Yrles, cofondatrice de l'association Cohab.

Dans un premier temps, il faudra attirer les écureuils vers l'écuroduc avec des fruits secs et des noisettes. Un piège photo sera installé pour voir s'ils l'empruntent bien. Des animations avec des scolaires et des habitants seront aussi menées, pour sensibiliser à la présence de l'écureuil roux à Guebwiller et à la biodiversité.