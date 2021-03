Guéméné-Penfao : des habitants manifestent contre la réouverture de la carrière du Tahun

Une centaine de personnes s'est rassemblée devant la mairie de Guéméné-Penfao en Loire-Atlantique ce samedi 27 mars. Elles protestent contre le projet de réouverture de la carrière du Tahun. L'entreprise Pigeon veut reprendre l'exploitation de ce site à l'arrêt depuis 35 ans. Les opposants dénoncent une atteinte à l'environnement et des nuisances pour les habitants du secteur.

Le site de la carrière du Tahun n'est plus exploité depuis 35 ans © Radio France - Julie Munch

110 camions par jours

Au plus fort de l'exploitation, 110 camions pourraient circuler sur les routes avoisinantes. "Déjà c'est une nuisance pour les riverains. Mais moi je suis surtout inquiet pour les vibrations et leurs impacts sur la faune et la flore. Certes, cette carrière a déjà été exploitée, mais c'était il y a 35 ans, les camions n'étaient pas les mêmes", s'exclame Luc Fortun, un membre du collectif carrière du Tahun. Cet habitant, et élu de la commune voisine de Conquereuil, estime que ce projet d'exploitation aura un impact sur les communes voisines à cause de la circulation des camions. D'autres manifestants ajoutent que l'exploitation de la carrière, tel que le projet a été présenté, engendrerait une pollution dans l'eau du lac situé juste à côté.

Un site touristique remarquable

La carrière du Tahun est aujourd'hui devenu un lieu de promenade. "C'est peut-être un des plus beaux endroits du nord du département. Il y a la chapelle des Lieux Saints qui est un site classé mais aussi le chemin de Saint-Jacques de Compostelle", décrit Jean-Luc Vrignon, un autre membre du collectif. "La mairie dit qu'il faut privatiser le site car il y a des rave party l'été, mais reprendre l'exploitation de la carrière n'est pas une solution. C'est un poison !", s'indigne-t-il.

La chapelle des Lieux-Saints est située à quelques centaines de mètres de la carrière du Tahun © Radio France - Julie Munch

Une enquête publique

Une enquête publique est donc en cours pour examiner le projet et les arguments de ses opposants. Il est possible de rencontrer le commissaire enquêteur à la maison des permanences de Guéméné-Penfao le mercredi 31 mars, le vendredi 9 avril, et le vendredi 16 avril. Les horaires sont sur le site internet de la mairie. Une pétition est également lancée.