Guérande : les chasseurs achètent l'étang de Bouzaire

L'étang de Bouzaire sur la commune de Guérande, propriété de l'Etat, avait été mis en vente sur le site Le Bon coin fin septembre. Cette vente avait provoqué une grande émotion dans le village. Les habitants, très remontés contre la mairie de Guérande qui ne voulait pas préempter l'étang jugeant son entretien trop coùteux, avaient monté un collectif et recueilli 5 000 signatures sur une pétition. Ils avaient également demandé au préfet d'annuler la vente pour vice de procédure. Rien n'y a fait : le Service Domanial a poursuivi la vente jusqu'au bout et ce sont donc les chasseurs du 44 qui ont été choisis.

les chasseurs rencontrent les habitants mardi soir

Pour cette parcelle de 5 000 m2, la Fédération de chasse a proposé 10 140 euros. "On est très heureux d'avoir été sélectionné" confie Denis Dabo, directeur de la Fédération. "On a bien l'intention de laisser l'étang en accès libre et de travailler main dans la main avec les habitants, nous avons une première réunion avec eux mardi soir". Les chasseurs veulent d'abord faire une étude sur la biodiversité du site qui accueille notamment de nombreuses loutres, voir ensuite comment restaurer le site laissé à l'abandon depuis de nombreuses années pour enfin en faire un outil pédagogique. "On a tous appris à observer les oiseaux, les libellules, les grenouilles auprès d'une mare, c'est pour cela que ce projet nous tenait à coeur" confie encore le directeur de la Fédération. De quoi aussi changer l'image des chasseurs, pointés du doigt ces derniers temps avec plusieurs accidents, "on veut montrer notre vrai visage, nous sommes aussi des amoureux de la nature" précise Denis Dabo qui avoue : "certains habitants sont méfiants évidemment mais on veut briser les stéréotypes et travailler ensemble sera un bon exercice, en tous cas on est très motivés". Fin du feuilleton donc. Maintenant "au travail!"