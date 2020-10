Guéret : 200 manifestants vent debout contre les éoliennes

Pionnat, Anzêmes, Ahun, les pancartes brandies par les manifestants affichent de nombreuses communes creusoises, toutes concernées, aujourd'hui ou à l'avenir, par un projet de construction d'éoliennes. Aujourd'hui la Creuse compte 35 éoliennes, elles pourraient être près de 300 d'ici 2030.

« Est-ce qu'on aura des cimetières d'éoliennes? »

Habiter à l'ombre d'une tour en fibre de carbone de 150 mètres, ça ne réjouit personne. Parmi les inquiétudes des manifestants, l'environnement, les nuisances visuelles, ou liées à l'électromagnétisme. Le coût de tels projets hérisse aussi le poil. « On fait miroiter aux propriétaires des terrains 3 000 euros par mégawatt, explique Jean-Luc Méchain, président d'SOS Eol 23. Il n'y a pas beaucoup de vent en Creuse, donc on peut tabler sur 6 000 euros par an. La durée de vie d'une éolienne c'est 20 ans, donc 120 000 euros au bout de 20 ans, et le démantèlement d'une éolienne coûte 400 000 euros. Alors qui va payer, est-ce qu'on aura des cimetières d'éoliennes? C'est un emprunt toxique en fait. »

En fin de matinée, le cortège, réuni devant la mairie, a rejoint la préfecture. © Radio France - Matthieu Le Meur

Marc habite à Thauron, lui aussi est inquiet. Professionnel du tourisme, il gère un gîte dans la vallée des gorges du Thaurion. Sur la commune de Thauron, la construction de 6 éoliennes a été autorisée par la préfecture. Les habitants ont déposé un recours auprès du tribunal administratif de Bordeaux. Marc croise les doigts pour que le permis de construire soit retoqué. Il ne veut pas d'éoliennes à 1,5 kilomètre de chez lui.

Marc, gérant d'un gite dans la vallée des gorges du Thaurion Copier

Le schéma d'aménagement régional prévoit la construction de 288 éoliennes en Creuse d'ici 2030, et plus de 1600 en Nouvelle Aquitaine. Plusieurs dizaines d'associations ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux pour s'y opposer.