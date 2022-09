Guéret : le grand nettoyage des collégiens de Marouzeau

58 élèves de 6ème (encadrés par six professeurs et personnels du collège, ainsi que le proviseur) ont ramassé quelque 30 kg de déchets en une petite après-midi

Des élèves de 6ème du collège Marouzeau de Guéret ont fait un geste pour l'environnement ce 22 septembre après-midi et ils n'ont pas eu besoin d'aller bien loin ! Ces 58 jeunes de 11-12 ans ont mis leurs gants, pris des sacs poubelles et ont ramassé des déchets derrière leur collège, le long du chemin des amoureux, jusqu'à une petite parcelle de bois devant le gymnase de Grancher.

Du mégot au pot de chambre !

Pas besoin non plus de fouiller longtemps. Il n'y avait qu'à se pencher pour ramasser "beaucoup de bouteilles en verre, en plastique, des canettes" racontent les ados. Et des mégots de cigarettes aussi. Un vrai butin : près de mille mégots ramassés (964 très exactement). Au total, les jeunes ont collecté près de 30 kg de déchets. Avec certaines trouvailles insolites : une raquette cassée, une marmite, des morceaux de moquette et même un pot de chambre !

On a suivi les jeunes ramasser des déchets dans les bois. Reportage à écouter ici

Opération réussie

Cette action s'inscrivait dans la démarche d'éducation à l'environnement et au développement durable initiée cette rentrée au collège Marouzeau. Elle relayait la journée "World Clean Up Day" (la journée du nettoyage de la planète, du 17 septembre dernier). "Le but est de sensibiliser ces jeunes et effectivement à plusieurs reprises je les ai entendus dire "ah là là c'est sale, ça ce fait pas, etc", donc c'est très bien, ils ont compris. Ils se rendent compte qu'il y a trop de choses que les gens jettent dans la nature sans faire attention" explique Romain Valadour, professeur d'histoire-géo au collège, un des porteurs de ce projet.

Témoignage des élèves, "choqués" par toutes ces trouvailles

Cette première sortie était aussi le lancement d'un "club développement durable" : le collège Marouzeau met en place cette année des ateliers hebdomadaires de sensibilisation à la protection de l'environnement, avec pour espoir qu'en juin, chaque élève de l'établissement y ait participé.

Romain Valadour, professeur d'histoire-géo, ravi de la réussite de cette première opération qui en appelle d'autres au sein du "club de développement durable" du collège

Tous les déchets collectés sont partis à la déchetterie ou au recyclage. L'après-midi s'est achevée avec un petit quiz sur les déchets et les emballages, mené par le proviseur du collège Marouzeau, Nicolas Olivier Moreau, qui a fait remarquer aux enfants que "le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas".