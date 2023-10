Guerre de l'eau à Meylan, entre des jardiniers et un agriculteur qui se disputent la source de l'Enclos

Marcel Pagnol, l'auteur de "Manon des sources" aurait pu s'inspirer de ce qui se passe au Clos des Capucins et en faire un livre !

Histoire d'eau

L'association la Folle Avoine qui existe depuis 1977 et qui gère les 80 jardins familiaux du Clos des Capucins à Meylan est en conflit avec un agriculteur, accusé par l'association de capter à son seul profit une source, baptisée la source de l'Enclos, située en amont du domaine, alors qu'il avait été convenu de partager l'eau : 16 % pour l'agriculteur, 84 % pour la Folle Avoine.

La source, en accès libre, captée dans un entonnoir, n'alimente plus les jardins du Clos des Capucins - @Folle Avoine

Gilles Rosalia est le président de la Folle Avoine depuis 3 ans. Ce conflit pénalise les jardiniers dont 11 ont déjà rendu leurs parcelles après une récolte anéantie par le manque d'eau. Ce qui est une première dans l'histoire de l'association. "D'ordinaire, il y a une liste d'attente pour avoir un jardin" explique Gilles Rosalia. "Ce n'est plus le cas. Les jardiniers sont en colère et fatigués. Certains sont âgés et doivent transporter en brouette des arrosoirs qu'ils vont remplir à la fontaine située dans la cour intérieure de l'ancien couvent. cela fait des années que ce problème existe. Déjà, du temps des Capucins, c'était compliqué. Et rien n'avance**" déplore Gilles Rosalia.**

Le maire de Meylan se pose en médiateur

Philippe Cardin est maire de Meylan depuis 2020. Sans étiquette mais de tendance écologiste, il se pose en médiateur car il est bien conscient du problème. "La commune a dépensé plusieurs centaines d'euros pour réparer et entretenir cette source à laquelle l'agriculteur et les jardiniers ont dont accès gratuitement. C'est grâce à nos travaux qu'elle coule correctement. Donc, il faut partager cette ressource, dont on sait qu'à l'avenir elle va manquer à cause du réchauffement climatique. Je vais rencontrer l'association et l'agriculteur pour trouver une solution. Il n'est pas question de réduire le nombre de jardins et les meylanais doivent pouvoir continuer à jardiner et à déguster les produits de leurs jardins."

Philippe Cardin, maire de Meylan depuis 2020, sans étiquette mais de tendance écologiste, veut jouer les médiateurs dans ce conflit autour de l'eau © Radio France - Véronique Pueyo

Les services juridiques de la Ville de Meylan étudient la question mais l'agriculteur qui loue ses terres et revendique la propriété de la source a déjà déposé plainte. "Nous souhaiterions que la source ne soit plus en accès libre. Car il suffit actuellement de soulever la plaque et de changer l'orientation de l'entonnoir pour l'empêcher de venir alimenter les jardins du Clos" regrette Gilles Rosalia.

La Folle Avoine qui tient son Assemblée générale annuelle ce vendredi 6 octobre, a mis cette question récurrente à son ordre du jour. La Folle Avoine anime aussi des ateliers autour de la fabrication de pain, des activités botaniques et gère le marché bio de Meylan, qui a lieu tous les mercredis.