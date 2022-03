Guerre en Ukraine : "Plus le prix du gaz monte, plus celui des énergies renouvelables monte aussi"

Journée spéciale environnement sur France Bleu Isère ce jeudi 31 mars, à dix jours du premier tour de l'élection présidentielle. L'environnement est l'une des priorités qui ressortent de la grande consultation Ma France. Parmi les propositions, développer les énergies renouvelables. Même si elles aussi sont impactées par la guerre en Ukraine et voient leurs prix grimper, reconnaît notre invité, Vincent Jacques-Leseigneur, président d'Enercoop Auvergne-Rhône-Alpes, fournisseur d'électricité coopératif et d'origine renouvelable.

France Bleu Isère : La guerre en Ukraine déstabilise le marché de l’électricité, les prix montent. Cela a-t-il aussi un impact sur les énergies renouvelables ?

Vincent Jacques-Leseigneur : Oui elles sont directement impactés. Tout simplement parce que la guerre en Ukraine - mais aussi la reprise économique suite à la pandémie et les tensions sur le marché chinois - s'est traduite par une augmentation du prix du gaz. Or il se trouve que le modèle économique actuel défini le prix de l'électricité en Europe sur la base du prix du gaz. Concrètement, on prend l'ensemble des énergies qui permettent de faire de l'électricité - des moins chers (les renouvelables) aux plus chères (le gaz), en passant par le nucléaire - et pour ne pénaliser personne, on définit le coût du kilowattheure produit par la dernière unité appelée, en l'occurrence le gaz. Donc plus le gaz monte, plus fatalement le prix des énergies renouvelables augmente aussi.

Ceci étant, chez Enercoop, on est a priori à l'écart de tout cela, car nous sommes les seuls à garantir que l'électricité qu'on apporte à nos clients ou à nos sociétaires provient de producteurs que nous connaissons, à qui nous signons des contrats. Mais ces producteurs, bien évidemment, vendent aussi leurs kilowattheures avec un prix du marché. Donc effectivement, c'est toujours renouvelable, mais c'est plus cher.

Vous dites que c'est renouvelable, mais comment puis-je être certain, quand je souscrit un contrat d'électricité dite "verte" que l'énergie vient du renouvelable ? Où est-elle produite ?

Oui et non. Chez nous, à Enercoop, nous garantissons des contrats direct. Nous achetons à des producteurs et des productrices des quantités d'électricité exactement identiques à celles que nous fournissons à nos clients. Des producteurs qui ont des panneaux solaires, des éoliennes, des barrages, etc.

En revanche, il y a d'autres offres d'électricité verte, de concurrents - que je ne nommerai pas - qui sont des offres d'électricité grise - fossile, nucléaire, etc. - mais qui sont assorties d'une "garantie d'origine". C'est un document qui permet à ce fournisseur de dire "Je vous vend un mégawattheure d'électricité grise, mais au même moment, j'ai la garantie que, quelque part en Europe, 1 mégawatt heure d'électricité renouvelable a été produite". Mais cela peut être en Norvège, en Suède, où vous voulez... Nous garantissons que c'est vraiment sur notre territoire, en Auvergne-Rhône-Alpes, qu'est produite l'électricité que nous distribuons, nous avons nos producteurs qui produisent de l'électricité renouvelable.

On voit se développer au niveau local des petites coopératives solaires qui installent des panneaux. On en a des exemples dans nos journaux ce matin. Est ce un bon modèle, selon vous ?

C'est un très bon modèle. On peut aborder la question des renouvelables de plusieurs manières. On peut le faire individuellement. J'ai d'ailleurs sur ma toiture de garage des panneaux solaires qui me permettent de produire deux fois ma consommation électrique annuelle moyenne. Donc ça, c'est facile.

En somme, vous êtes autonome en électricité ?

En réalité, je vends tout sur le réseau EDF et je rachète ce dont j'ai besoin. Mais la différence, c'est que je produis deux fois plus pour la communauté, la collectivité. Indépendamment des aspects financiers, j'ai un apport positif et je participe à la transition énergétique. Mais l'approche collective est aussi très intéressante parce qu'elle permet, à l'échelle d'un bourg, d'un village, d'acheter ensemble des panneaux solaires, de les faire installer simultanément et donc de diminuer les coûts. Et on va accélérer la transition énergétique non pas d'un individu comme moi, mais d'une communauté, celle du village.

Et c'est de l'énergie made in France...

Oui et surtout qui est totalement hermétique aux soubresauts du marché. Puisque le kilowattheure que je produis, moi, sous mon toit, est à un prix donné pour les 20 ans qui viennent. Il n'y aura pas de soubresauts.