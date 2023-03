Gymnase de La Briqueterie au Mans : 1 er au monde à stocker l’énergie solaire

5 ans après l’incendie du gymnase de la Briqueterie au Mans, Stéphane Le Foll, maire du Mans, a présenté une technologie qui servira à chauffer le gymnase ; une première au monde.

ⓘ Publicité

Ce gymnase de 2 095 m² est soucieux de l’écologie puisque 480 m² de panneaux photovoltaïques seront posés. Mais l’innovation la plus spectaculaire reste le système Power Road crée par l’entreprise de conception de routes Eurovia.

Sur le parking, 520 m² seront équipés de Power Road et produiront de l’énergie thermique. Plus précisément, en été, les rayons du soleil seront captés par ce système. Ensuite, ils seront stockés au sous-sol et pourront être utilisés en hiver pour chauffer le gymnase. Cette innovation permettra de réduire de 40 % les besoins en énergie du gymnase, soit une économie de 11 000 euros par an.

Cette technologie est capable de capter 140 Kilowattheure par mètre carré et par an. Cela équivaut à une économie de 37 tonnes de CO2 par an c’est-à-dire ce que produit une famille de six personnes en un an.

Pas suffisant pour atteindre la neutralité carbone

« C’est intéressant mais c’est à petite échelle. Il faudrait récupérer de l’énergie en plus grande quantité. C’est maintenant qu’il faut agir. » Exprime Jean Jouzel climatologue.

« En 2030 en France, nous devons réduire nos émissions carbones de 5 à 6 %. Il faudrait 3 millions de bâtiments comme celui-ci pour y parvenir, c’est possible mais très compliqué ». Ajoute-il.

Stéphane Le Foll, maire du Mans, souhaiterait utiliser cette technologie pour chauffer les logements sociaux ou les piscines.

Un gymnase plus moderne

Bien que le gymnase soit moderne par ses technologies écologiques, il y a également d’autres nouveautés. Il pourra accueillir 700 personnes dont une tribune de 100 places. Il y aura aussi un espace dojo (salle d’arts martiaux) de 148 m² qui accueillera 39 personnes. Un coin d’escalade public sera également garantit dans le gymnase.

Le coût du projet est de 5 875 000 euros hors taxes. Le gymnase sera inauguré en Juin 2024.