L'invasive balsamine de l'Himalaya au pic de sa forme

La plante appelée "balsamine de l'Himalaya" poursuit son expansion dans le Limousin. À Cussac, des bénévoles ont décidé de déterrer cette plante exotique envahissante pour protéger les berges et la végétation locale.

Avec sa jolie fleur rose, on pourrait imaginer la balsamine de l’Himalaya dans un jolie bouquet. Mais il faut s'en méfier. Le jeune Eliott le sait. Avec d'autres bénévoles, le jeune garçon de 10 ans déterre cette plante sur les bords d'une rivière à Cussac. Le jeune garçon le dit clairement : "Elle détruit l'environnement !"

La balsamine de l'Himalaya a envahi les berges du Limousin depuis des années. Comme son nom l'indique, cette plante exotique vient du Népal. Arrivée en France, il y a plusieurs dizaines d'années, elle continue son expansion à grande vitesse.

"On estime que presque toutes les berges de l'ouest du Limousin sont touchées, explique Christel Goutieras, technicienne à la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles. Le problème? Cette plante prend beaucoup de place. Elle détruit les autres plantes locales en s'accaparant le bord des berges. Avec de la balsamine partout, on observe que ces berges sont fragilisées et parfois s'effondrent."

Une plante produit 7000 graines chaque année

Depuis 2018, il est formellement interdit de ramasser ses plantes pour les mettre dans son jardin. Le risque d'un nouveau foyer d'expansion est trop grand. Pour l'éradiquer, une seule solution. La déterrer à la main. Christel distille de précieux conseils. "Il ne faut pas le faire quand sa fleurs est présente. Les capsules remplis de pollen peuvent contenir jusqu'à 7000 graines par pied et par saison contre une centaine pour une plante normale. Si on touche la capsule, elle pourrait exploser et disséminer les graines jusqu'à sept mètres." Pour éviter ce phénomène, il convient de la déterrer avant sa floraison. C'est en ce moment !

Une plante exotique qui intéresse des chercheurs de l'Université de Limoges. Des échantillons ont été envoyés. Ces scientifiques vont étudier cette plante pour trouver, peut-être, une utilité à cette envahisseuse.