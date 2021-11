Ils construisent un habitat participatif écolo à Prades-le-Lez

Ce vendredi 15 octobre 2021, le chantier de Casalez a été inauguré. Cet habitat participatif, composé de 11 logements, doit ouvrir ses portes dans un an à Prades-le-Lez (Hérault). Les futurs habitants du lieu ont mis l'écologie au cœur de leur projet.

Les murs de cet habitat participatif seront en paille, terre et bois

Ce vendredi 15 octobre 2021, le premier bloc de paille a été posé sur le chantier de Casalez, à Prades-le-Lez (Hérault). C'est le symbole de l'inauguration officielle des travaux. Lancé en 2015, Casalez est un projet titanesque qui mêle habitat participatif et écologie. Les familles devraient pouvoir y emménager dans un an.

Casalez sera un habitat participatif : c'est-à-dire que plusieurs familles vont y vivre. Il est prévu 11 logements individuels : 9 d'entre eux seront des logements sociaux. Il y aura aussi des espaces communs (une cuisine collective, une buanderie et un studio pour travailler, par exemple). Et surtout, la particularité de ce projet, c'est que les habitants veulent en faire un lieu de vie écolo.

Des matériaux biologiques

Pour l'instant, sur le chantier, il n'y a que des fondations en béton et des murs en briques, sur lesquels les habitants vont lancer une expérimentation écologique. "On va y mettre des murs végétaux, explique Christophe Lebourg, l'un des premiers futurs habitants à avoir rejoint le projet. Ça sera des pans de végétaux méditerranéens, que l'on arrosera avec des eaux usées enrichies aux urines. Et ils serviront à refroidir le bâtiment."

Ce n'est pas nous qui allons sauver la planète. Mais si tout le monde faisait la même chose, ça ferait la différence - Laurène Lavocat, l'une des futures habitantes.

Les autres murs seront en bois, terre et paille, grâce au travail d'Esats, des établissements dans lesquels travaillent des personnes handicapées. Par ailleurs, les habitants ont converti la piscine du terrain en bassin naturel. Il est également prévu d'installer une chaudière à condensation à granulés en bois, des toilettes sèches, des bornes pour recharger des voitures électriques et des panneaux solaires.

Bruno Chichignoud a voulu mettre l'écologie au cœur du projet Copier

À l'origine, une villa était construite sur ce terrain. Elle appartenait à Bruno Chichignoud, ancien candidat EELV aux dernières élections départementales. "C'était une véritable passoire thermique, avoue-t-il. Les murs étaient en béton et tout était isolé avec du polystyrène. C'est émouvant de voir à quoi ça ressemble aujourd'hui."

Une vie en collectivité

Dix familles vont donc y vivre. Chacun a ses raisons. Cathy Gesang a elle rejoint le projet à ses débuts pour ses deux petites filles, âgées aujourd'hui de 10 à 14 ans. À l'époque, elle vivait seule. "On dit qu'il faut un village pour élever un enfant, et ce qui va se passer ici", pense Cathy Gesang. Par ailleurs, l'un des logements pourrait servir à accueillir des personnes en danger, par exemple un migrant ou une femme battue.

Cathy Gesang s'est engagée dans le projet pour ses deux petites filles. Copier