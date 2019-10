Halloween : la citrouille médicament de l'hiver

Ce jeudi c'est Halloween. La fête des sorcières et des diablotins qui viennent nous réclamer des bonbecs ou nous jeter des sorts. C'est aussi le grand jour de la citrouille. Une courge qui n'a rien d'une bécasse et tout d'un vrai remède contre l'hiver.

Quels sont les pouvoirs magiques de la citrouille ?

Dans la citrouille, c'est comme dans le cochon, tout est bon : sa chair comme ses pépins. Comme la carotte dont elle a la couleur, la citrouille est pleine de beta carotène. Ce qui apporte de la vitamine A qui protège contre les infections et qui régénère les tissus. C'est aussi très bon pour les yeux.

Autres ingrédients magiques de la citrouille : ses antioxydants, des petites merveilles anti-vieillissement, sa vitamine C et aussi son potassium, excellent pour lutter contre l'hypertension.

Les graines sont aussi très bonnes pour la santé

Les graines de citrouille sont aussi l'amie de notre santé car elles sont bourrées de magnésium et de fer, les armes anti hiver et d'un acide aminé prodigieux qui fabrique de la sérotonine ; l'hormone qui nous met la banane.

Le bonus de la citrouille : elle ne fait pas grossir

Et puis, cerise sur la citrouille, la brave fille ne fait pas grossir - 20 petites calories pour 100 grammes - et elle est riche en fibres et pauvre en lipides et en sucres. Une vraie magicienne cette citrouille !

À noter que contrairement à ce qu'on croit souvent, la citrouille n'est pas un légume mais un fruit. Un très gros fruit mais bien un fruit.