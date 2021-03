Halluin : après l'incendie dans l'usine de recyclage Galloo France, le maire saisit le préfet

Après l'incendie dans l'usine de recyclage Galloo France, le maire d'Halluin écrit au préfet du Nord. Il demande que des mesures soient prises pour que les départs de feu soient détectés plus rapidement, avant l'embrasement total. Selon la direction, la cause est connue : les batteries au lithium.

Dans la métropole lilloise, le panache de fumée noire a beaucoup inquiété les habitants d'Halluin et des environs, à la frontière belge dimanche matin. Après l'incendie dans l'usine Galloo France, qui recycle des matières plastiques au port fluvial, le maire d'Halluin écrit au préfet du Nord.

Il demande la mise en place d'une "commission internationale", car le site est à cheval sur Halluin et Menin, en Belgique. Objectif : que les informations circulent avec plus de transparence. Il réclame également que des mesures soient prises chez Galloo, pour une détection plus rapide des départs de feu.

Il s'agit de la santé de nos concitoyens

"Nous nous apercevons que les systèmes en place ne sont pas suffisants", affirme Jean-Christophe Destailleur, "les matières se sont consumées lentement, sans qu'on le voit. Quand les flammes apparaissent, c'est trop tard. Il faut réfléchir à installer des capteurs de température, pour agir plus rapidement. C'est indispensable, car il s'agit de la santé de nos concitoyens".

Cause de l'incendie identifiée

Chez Galloo France, on a identifié le cause du départ de feu : ce sont les batteries au lithium contenues dans la quasi-totalité des appareils électriques aujourd'hui, qui prennent feu spontanément, et qui sont encore présentes dans la matière plastique à recycler.

Galloo France récupère et recycle de nombreux appareils en plastique, qui contiennent encore des batteries au lithium, responsable de nombreux départs de feux. © Radio France - Cécile Bidault

C'est un problème identifié et Olivier François, directeur du développement, assure qu'il est pris en compte : "nous subissons la décision des fabricants d'utiliser ces batteries au lithium, et donc nous déplorons de nombreux départs de feu, comme dans toutes les entreprises de recyclage. En général, ils ont lieu en semaine. Tout le personnel est là, et en quelques minutes nous arrivons à les éteindre. Là, c'est parti un dimanche matin".

Il a fallu une heure pour que les pompiers maîtrisent l'incendie ce dimanche. "Nous allons bien étudier ce qu'il s'est passé, et nous ferons en sorte que si un tel problème se déclenche un dimanche, il soit réglé dans un temps plus court", promet Olivier François.