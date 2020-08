Halte à la centrale hydroélectrique de la CNR à Bollène pour un des participants du Sun Trip France 2020

Un tour de France tout de même de 3000 km auquel se livrent les 29 participants depuis le 14 juillet. Partis de Lyon , une grande boucle passant notamment par Saint-Malo, Pau ou Anduze qui aboutira ce dimanche 9 Août à Albertville en Savoie. Anduze d’où Jean-Marc Dubouloz est parti des 6h du matin ce mardi pour faire une courte halte symbolique à Bollène à la centrale hydroélectrique de la Compagnie Nationale du Rhône.

Son vélo comme ceux de tous les participants est un prototype et chacun est fabriqué par eux. Celui de Jean-Marc Dubouloz pèse 70 kilos pratiquement tout en kevlar. Il est le seul participant dont le vélo couché est caréné : « C’est ma maison depuis trois semaines. C’est un cockpit très étroit qui ressemble pour certains diront à un cockpit de formule un. Il y a très peu de place pour mettre ses affaires. J’ai une tente, un duvet, parce qu’on dort en autonomie souvent. Peu de vêtements et surtout des pièces de rechange si on casse et ainsi de suite. »

Un réglemente où seul l'énergie solaire accompagne les participants

Un vélo à « assistance électro-solaire » avec un règlement qui interdit toute recharge autrement que par l’exposition au soleil. « C’est donc que les panneaux qui le recharge. Quand il fait soleil ça charge bien la batterie mais sinon quand il fait gris il faut pédaler plus fermement, on transpire plus et on compense par l’énergie humaine. Je surveille tout le temps le niveau de la batterie.»

Un rallye qui entend donc promouvoir le solaire pour la mobilité dans l'avenir . Jean-Marc Dubouloz doit rallier d’ici le milieu de semaine à Val Cenis en Haute Maurienne Vanoise, la dernière étape avant l'arrivée à Albertville ce dimanche 9 août. L’an prochain ce rallye Sun Trip compte à nouveau pouvoir se dérouler jusqu'en Chine,