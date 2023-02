Hausse des coûts de l'énergie : de plus en plus de producteurs font le choix de la consigne

Saviez-vous que la moitié du poids de nos emballages ménagers est représentée par le verre ? Chaque année, deux millions et demi de tonnes de verre sont collectées en France pour être recyclée. Problème, pour les acheteurs de bouteilles que sont les brasseurs et les vignerons, le prix de ces bouteilles en verre a doublé ces derniers mois car l'usage intensif des fours à très haute température induit désormais des factures d'énergie.

"Dans le réseau des brasseurs indépendants d'Occitanie, sur une quarantaine de brasseurs, au moins une douzaine sont passés à la consigne. C'est devenu un enjeu de survie.", témoigne Alexis Champoiseau, gérant de la brasserie Jean Brasse à Gimont (Gers) et membre de Consign'Up.

Certains, encore minoritaires mais de plus en plus nombreux, se tournent vers la consigne. Et dans l'ex Midi-Pyrénées, ils peuvent se tourner vers Consign'Up, une association toulousaine. Car une bouteille en verre peut être lavée (dans de l’eau à 80 degrés pendant 20 minutes) avant d’être réutilisée 30 fois maximum. Consign'Up collecte donc les bouteilles des brasseurs et vignerons du réseau, les bouteilles sont lavées et reconditionnées sur palette puis redistribuées pour être réembouteillées.