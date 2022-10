Hausse des prix de l'électricité et du gaz, 18 M d'euros de plus sur la facture de la Métropole de Montpellier

La Métropole de Montpellier a présenté ce mardi une multitude de mesures visant à réduire l'augmentation de la facture énergétique estimée à 18 millions d'euros supplémentaires. Baisse de la climatisation et de la température de l'eau, plus de voitures électriques et de panneaux solaires.