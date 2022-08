Au domaine de Villemont, à Mirebeau, dans la Vienne, les viticulteurs constatent les dégâts des épisodes de canicule sur leur raisin. Les vendanges seront plus précoces dans le Haut-Poitou.

Haut-Poitou : les vignes souffrent de la sécheresse et de la chaleur

Des grappes à la main, Virginie Bourdier, viticultrice au domaine de Villemont, constate "_les raisins sont déjà bien mûrs, mais certains sont petits donc peu juteux, voire complètement grillés par le soleil"_. Pour éviter ce scénario, les feuilles de vigne n'ont pas été coupées, pour protéger les récoltes. Ce déficit de pluie, cette année, va avoir des conséquences sur leur quantité.

Des raisins asséchés dans les vignes à cause de la sécheresse. © Radio France - Sarah D'hers

''On a peur de produire beaucoup moins de vins, car nos raisons sont plus petits, moins juteux" souligne la viticultrice tout en promettant un millésime 2022 de très grande qualité, "le soleil amplifie le goût, le tannin se sent davantage par exemple".

Des raisins qui ne sont pas encore matures au domaine de Villemont, dans la Vienne. © Radio France - Sarah D'hers

Vendanges précoces

Sur ces 33 hectares de vigne, à Mirebeau, les viticulteurs produisent du vin blanc, rouge et du rosé, avec quelques cuvées spéciales. La sécheresse et la chaleur vont accélérer cette année la récolte. Les vendanges s'il ne pleut pas dans les prochains jours vont avoir lieu avec 15 jours d'avance, ce qui signifie fin août, début septembre. Ici, les producteurs récoltent avec une machine, pas besoin d'appeler des saisonniers dès à présent. Ils vont tout de même devoir adapter leurs horaires aux pics de chaleur, voire travailler la nuit.