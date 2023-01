Haut-Poitou : un rassemblement pour s'opposer à un projet de quatre bassines

"Manifestation d'adieu au commissaire enquêteur et aux bassines !" Environ 70 personnes se sont rassemblées ce 13 janvier devant la mairie de Champigny-en-Rochereau, dans la Vienne, pour s'opposer à un projet de réserves dans le sous-bassin de la Pallu. La date et le lieu n'ont pas été choisis au hasard puisque c'était ce vendredi que prenait fin l'enquête publique. D'ailleurs, le commissaire enquêteur tenait une dernière permanence dans les locaux de la mairie.

ⓘ Publicité

"C'est un projet d'accaparement massif de l'eau"

"C'est une manière de lui rappeler qu'il y a une opposition locale et qu'on fera tout pour que ce projet n'aboutisse pas", explique Camille Feuillu, membre du collectif "Bassines non-merci 86" à l'origine du rassemblement. Lors de sa prise de parole, le militant a également rappelé que ces réserves, prévues sur le territoire de Champigny-en-Rochereau et de Saint-Martin-la-Pallu, n'allaient servir qu'une poignée d'agriculteurs. "C'est un projet d'accaparement massif de l'eau. Douze exploitations seulement vont profiter de ces bassines. D'autant plus qu'on sait que le bassin est en sécheresse depuis 2019/2020. Et une récente étude dit que ces réserves ne pourront être remplies que 8 années sur 10, faute de précipitation. Ce n'est pas un projet économiquement viable."

Si la création de six bassines est en projet dans le sous-bassin de la Pallu, l'enquête publique ne portait que sur quatre d'entre elles, situées à Champigny-en-Rochereau et Saint-Martin-la-Pallu © Radio France - Théo Caubel

En plus des prises de paroles, certains manifestants en ont profité pour rédiger un avis dans le registre de l'enquête publique. C'est notamment le cas de Laurent, un ancien habitant de Champigny. "Quand je vivais ici, j'avais un puits. Tous les étés, il était à sec à cause des pompages pour l'irrigation. Alors si on poursuit les prélèvements même l'hiver, la nappe ne retrouvera jamais son cours normal."

L'avis du commissaire enquêteur connu d'ici un mois

La députée EELV de la Vienne, Lisa Belluco, était également présente ce vendredi pour s'opposer au projet. "On sait désormais que les volumes d'eau disponibles sur le sous-bassin de la Pallu sont très faibles. Et ce n'est pas parce qu'on va prélever l'hiver qu'on aura plus d'eau. Cela ne peut pas fonctionner." L'élue a d'ailleurs laissé une observation dans le registre de l'enquête publique, précisant qu'il fallait surtout repenser notre agriculture plutôt que de construire de nouvelles réserves.

Les manifestants ont ensuite poursuivi leur action avec une ballade pour aller constater l'état du Pallu. L'enquête publique s'est clôturée à 17h. Un peu plus de 70 observations ont été laissées. L'avis du commissaire enquêteur doit être rendu d'ici un mois.