Haut-Rhin : un terrier artificiel, pour éviter les dégâts des blaireaux, près des lignes SNCF

A Sundhoffen, près de Colmar, un terrier artificiel pour le blaireau d'Europe a été construit. C'est un ouvrage qui permet de protéger la ligne SNCF entre Colmar et Neuf-Brisach. Actuellement une famille de blaireaux d'Europe séjourne dans les remblais naturels et y fait beaucoup de dégâts, cela peut entraîner la fragilisation des terrains où passent les trains.

Faire quitter les blaireaux des talus naturels, pour le terrier artificiel

L'idée, c'est de leur faire quitter les talus naturels ou remblais, pour ce terrier artificiel où ils pourront séjourner. "Ils creusent, ils font des cavités énormes et nos responsables des lignes SNCF repèrent des petits affaissements qui peuvent-être problématiques pour la circulation des trains," explique Valérie Crouvezier, responsable du pôle environnement à la SNCF Réseau, pour le Grand Est.

Un terrier artificiel avec trois chambres en bois pour les blaireaux © Radio France - Guillaume Chhum

C'est la Ligue de Protection des Oiseaux, dans sa branche faune sauvage, qui sera chargée de faire migrer les blaireaux au fur et à mesure, cela devrait prendre huit mois. "On va suivre la migration des blaireaux avec l'activité du terrier, savoir comment ils l'utilisent. On va les déloger de ce remblais ferroviaire, à l'aide de répulsifs", détaille Laëtitia Duhil, médiatrice faune sauvage à la LPO.

Un terrier pour éviter les dégâts des blaireaux près des lignes SNCF © Radio France - Guillaume Chhum

Le terrier artificiel est composé de trois chambres en bois, le remblai ferroviaire sera protégé par un grillage, pour empêcher les blaireaux de pouvoir y creuser.

Technique importée des Pays-Bas

Le coût de l'opération 30.000 euros : tout est pris en charge par la SNCF. C'est une première en France, la technique a été importée des Pays-Bas. Les premiers effets devraient être visibles au printemps 2021.

Si ce dispositif fonctionne, il devrait-être étendu à plusieurs autres endroits en Alsace , près des lignes SNCF, où le blaireau d'Europe pose des problèmes.