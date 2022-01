Haut-Rhin : le plan d'alerte pollution aux particules fines déclenché ce samedi

A cause du redémarrage des chauffages et des conditions atmosphériques stables, le taux de particules fines dépassent le seuil recommandé (50 µg/m3) selon l'association Atmo Grand-Est, chargée de la surveillance de la qualité de l'air dans la région. Une procédure d'alerte pour pollution atmosphérique aux particules fines a donc été déclenchée pour la journée du samedi 15 janvier dans le Haut-Rhin.

Eviter les efforts physiques

La préfecture demande à la population de "privilégier des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort". Pour les personnes sujettes aux problèmes cardiaques et respiratoires, ou encore les femmes enceintes, elle recommande d'éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe.

Plus généralement, les efforts physiques et les déplacements en vélo sont déconseillés durant cet épisode de pollution.

Pour éviter que la situation ne s'aggrave, elle demande également de "reporter toute opération de brûlage des résidus agricoles" et "d’adopter sur la route une conduite souple et de modérer sa vitesse".

L'Agglomération de Mulhouse invite, elle, les automobilistes à limiter au maximum leurs déplacements en voiture. Un tarif préférentiel a été mis en place sur le réseau Solea pour inciter la population à prendre les transports en commun (le ticket 24h a été abaissé à 2€).