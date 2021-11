Haut-Rhin : le projet de centrale hydroélectrique du Lac Noir au point mort, ses partisans restent mobilisés

Le dossier de la centrale hydroélectrique du Lac Noir à Orbey est désormais au point mort. Début janvier, le préfet du Haut-Rhin n'a pas signé la prolongation de la concession pour 50 ans à EDF. C'est une annonce qui douche les espoirs des membres de l'association "lac noir". Une dizaine d'habitants d'Orbey, réunis pour faire avancer ce dossier.

Des espoirs tout de même de la relance du dossier

Cependant, les membres de l'association ne baissent pas les bras et espèrent relancer cette centrale hydroélectrique, ouverte en 1928 puis fermée en 2002 suite à une avarie et déconstruite en 2004. C'était la première STEP, Station de Transfert d'Energie par Pompage. D'après les informations de l'association, un nouveau projet serait sur les rails, mais les adhérents n'en savent pas plus. Il ne savent pas quel est le concessionnaire.

Une rencontre est programmée dans les jours qui viennent, avec le président du conseil économique social et environnemental du Grand Est, qui a en charge les projets d'énergie verte. Il ne faut pas se priver de la possibilité de cette centrale, qui est verte et produirait 55 megawatts d'électricité, ce qui représente l'équivalent de la production de 18 éoliennes.

"La production de cette centrale hydroélectrique, c'est de l'énergie verte. Rappelons que la Cop 26 met en avant les énergies décarbonées. Cette installation pourrait aussi dépanner en cas de coupure d'électricité qui peut nous menacer en hiver," argumente Philippe Robolzi, le président de l'association Lac Noir.

