"Sauvons nos cerfs et nos daims" : pourquoi les chasseurs du Haut-Rhin ne veulent pas chasser

Près de 80 chasseurs se sont rassemblés à Colmar, devant la préfecture du Haut-Rhin ce vendredi matin. Ils ont brandi des pancartes avec inscrit dessus : "Sauvons nos cerfs et nos daims" ou encore "Stop à l'éradication". Ils ne veulent pas ressortir les fusils pour tirer sur les cerfs et les daims, ce que veut leur imposer le préfet. Ils ont reçu des soutiens de leurs collègues du Bas-Rhin et de Moselle notamment.

Recours en justice contre cette décision

Les quotas n'ayant pas été atteints, les autorités ont prolongé la chasse jusqu'au 28 février. Les chasseurs du Haut-Rhin, eux, veulent que l'on laisse ces animaux tranquilles. Ils ne veulent pas participer à un "abattage de masse".

Ils ont d'ailleurs déposé un recours contre cet arrêté du préfet devant le tribunal administratif de Strasbourg. Quelques élus locaux sont venus leur apporter leur soutien. Une délégation a été reçue en préfecture.

à lire aussi Les chasseurs refusent la prolongation de la chasse, la préfecture du Haut-Rhin leur répond

Bras de fer entre la préfecture du Haut-Rhin et les chasseurs

La préfecture du Haut-Rhin, souhaite des chasses de "destruction par des tirs de jours et de nuit à la lampe" jusqu'à la fin février, car les animaux provoquent de nombreux dégâts dans les cultures et les forêts. Avec le confinement, il y a eu moins de tirs soulignent les représentants de l'Etat et les quotas ne sont pas atteints. "Seuls 69% de cerfs et 80,5% de daims sur le minimum départemental fixé ont été prélevés dans le Haut-Rhin", expliquent les autorités. Des chiffres que contestent les chasseurs. Le bras de fer se poursuit.