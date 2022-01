Haut-Rhin : les chasseurs ne veulent plus être les seuls à payer les dégâts des sangliers

Les chasseurs du Haut-Rhin ne veulent plus être les seuls à payer les dégâts des sangliers. La facture s'élève pour 2021 à plus de 2 millions d'euros, du jamais vu. Les chasseurs demandent aussi que les agriculteurs et les collectivités participent au réglement de la facture.

Ça grogne dans le milieu de la chasse sur le réglement des dégâts des sangliers. Très récemment, les chasseurs ont appris qu'ils devront continuer à payer l'indemnisation des dégâts de grand gibier (sangliers, cerfs, chevreuils) versée aux agriculteurs par les fédérations de chasse.

Ils ont saisi le conseil constitutionnel pour arrêter de payer seuls les dégâts, ils n'ont pas été entendus. Mais les chasseurs souhaitent continuer à faire entendre leur voix sur ce sujet.

Une facture de plus de 2 millions d'euros à régler dans le Haut-Rhin

Cette récente décision a été dénoncée notamment par la fédération des chasseurs du Haut-Rhin. Malgré la baisse de leur nombre, les sangliers continuent de faire de gros dégâts dans les cultures. La facture est très lourde : 2 millions 200.000 euros, car le prix du blé a augmenté et a salé la facture.

Gilles Kaszuck, le président de la fédération des chasseurs du Haut-Rhin craint que cette montée en flèche du prix des dégâts décourage les chasseurs :" Le chasseur lambda qui a un territoire de chasse qui lui coûte chaque année 10.000 euros, si il doit payer 30.000 euros supplémentaires en novembre, il va renoncer. C'est insupportable, c'est bientôt la mort de la chasse alsacienne," explique le chasseur.

Gilles Kaszuck souhaite que les agriculteurs et les collectivités mettent aussi la main à la poche, pour régler cette facture de plus en plus lourde et de plus en plus insupportable pour les chasseurs. Il souhaite d'ailleurs mettre dans les semaines qui viennent, tout le monde autour de la table, pour en discuter.

