Haut-Rhin : un dispositif unique en France pour préserver la forêt

Comment sauver notre forêt alsacienne ? Dans le Haut-Rhin, tous les acteurs se regroupent pour trouver des solutions, et c'est une première en France. Les forestiers, les communes, les chasseurs, les agriculteurs, les acteurs de la filière bois, tous vont plancher sur le dossier.

Des animaux en surnombre empêchent la forêt de se regénérer naturellement

Les menaces sont nombreuses pour les 138.000 hectares de forêt haut-rhinoise, de la sécheresse aux animaux sauvages en trop grand nombre, en passant par les incendies. "Dans certains secteurs, les animaux sont en surnombre, et ils consomment le jeunes pousses ce qui empêche la forêt de se regénérer naturellement", explique Jean-Pierre Renaud, le vice-président de Fibois.

Et pour réguler la faune, il faut travailler avec les chasseurs. C'est la première fois qu'il y a un rapprochement avec les forestiers et c'est une bonne chose pour Gilles Kaszuk, le président de la fédération des chasseurs du Haut-Rhin. "Nous sommes pour le respect de la faune et de la flore, et là dessus, les chasseurs et les forestiers peuvent se retrouver. Il faut qu'on se parle." Les échanges entre forestiers et chasseurs se sont détériorés ces dernières années. "Le chasseurs doit réguler un certain nombre d'animaux. Le forestier a le droit de couper un arbre sans qu'on le traite de criminel et sans que le chasseur soit traité d'assassin lorsqu'il tire un sanglier, c'est un tout."

Un cycle de conférences sur la forêt est programmé pour bien faire comprendre les différents enjeux à tous les acteurs, avant de poser un diagnostic et de trouver des solutions concrètes.