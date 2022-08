Haute-Corse : Un incendie virulent parcourt plus de 400 ha sans l’aide du vent

C’est une première grosse alerte dans cette saison des incendies en Corse, heureusement sans conséquences humaines. Cet important foyer qui court depuis lundi matin sur la commune de Santo-Pietro-di-Tenda, dans les Agriate, est toujours actif à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Le sinistre avait dévoré, à la tombée de la nuit, près de 450 hectares de végétation. Difficile et escarpé, le terrain a nécessité l’approche de moyens aériens conséquents. Quarante largages pour la seule journée de lundi 1er août.

Au petit matin, les services d’incendies de Haute-Corse, aidés par des renforts de Brignoles, ont mobilisé une soixantaines d’hommes, dont le commando « feux de forêt ». Tous devaient être héliportés sur zone.

« Le feu n’est pas encore maîtrisé, les lisières restent actives. C’est un feu sur lequel il faut travailler tant qu’il n’y a pas de vent. Hier, au plus fort de la bataille, on avait une inquiétude quant à une propagation sur le village de Santu Petru. Mais au final, nous n’avons que de la végétation qui a été parcourue. On a travaillé avec des Pélicans et des DASH de la sécurité civile et les hélicoptères du SIS 2B », expliquait le commandant des opérations, José Mariani.

« On peut dire que la vitesse est impressionnante », confirmait le pompier à RCFM _« I_l n’y avait pas spécialement de vent, ou un vent très faible voire quasi nul sur le Nebbiu. Mais la sécheresse des végétaux et le taux d’humidité dans l’air ont fait que le feu a parcouru tout de même 450 hectares sans vent. Le moindre départ de feu peut parcourir de grandes surfaces », averti encore J. Mariani.

L'interview en intégralité :