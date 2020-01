Haute-Garonne : une aire d'autoroute vous demande de choisir entre Toulouse et Bordeaux avec votre mégot

Castelnau-d'Estrétefonds, France

La rivalité entre Toulouse et Bordeaux ravivée par des cendriers. Depuis l'été dernier, trois ont été installés sur l'aire d'autoroute du frontonnais sur l'A62 au niveau de Castelnau-d'Estrétefonds avec une question "Êtes-vous plutôt Toulousains ou Bordelais ?". Les voyageurs sont incités à jeter leurs mégots dans la ville qu'ils préfèrent. "On va dire Toulouse, s'amuse une fumeuse. C'est bien, ça joue un peu des coudes entre les régions !"

D'autres tentent de voir à travers les trous qui semble être le vainqueur. "C'est kif-kif bourricot. Mais pour _Toulouse je dirais qu'il y en a un petit peu plus_. C'est normal, on est plus proche de la ville rose que de Bordeaux. Mais avec nos deux cigarettes, on va faire remonter le niveau", explique une voyageuse.

Sensibiliser à l'impact environnemental des mégots

Si cette aire d'autoroute s'amuse de la rivalité entre ces deux villes, c'est pour inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs cigarettes par terre. Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Le gérant du site a installé ces cendriers-sondeur il y a un an et a mis cette question l'été dernier, il constate déjà une diminution du nombre de cigarettes ramassées sur le parking.

Il réfléchit désormais à d'autres actions notamment pour sensibiliser le public. Des cendriers interactifs sont à l'étude. L’idée serait que le fumeur réponde à une question sur l'impact environnemental de la cigarette. Il choisirait la bonne réponse en jetant son mégot dans l'un des deux trous.